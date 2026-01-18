Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Betis - VillarealMadrilucíaHuelga pescadoresHorario Elche - SevillaAlquiler ViviendasMaría Pombo
instagramlinkedin

Accidente grave en Sevilla: herido un motorista tras colisionar una moto de alquiler en la Palmera

Según Emergencias Sevilla, el motorista podría no tener carné de conducir

Accidente en Cardenal Bueno Monreal.

Accidente en Cardenal Bueno Monreal. / M. G.

Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

Una moto de alquiler ha colisionado este domingo con un vehículo en la Avenida de la Palmera. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado efectivos de la Policía Local y personal sanitario. El siniestro ha tenido lugar a las 18:20 y los agentes siguen trabajando sobre el terreno.

Los hechos han tenido lugar en el cruce de la Palmera con Cardenal Bueno Monreal. El motorista ha sufrido lesiones graves en una pierna y ha sido trasladado al hospital después de haber sido atendido en el lugar del siniestro. Según ha detallado Emergencias Sevilla en un comunicado, el conductor de la moto de alquiler, un varón de 54 años, podría no tener permiso de conducir.

Noticias relacionadas y más

Por el momento, los agentes de la Policía Local investigan los motivos del accidente y continúan en el lugar de los hechos para recabar pruebas. El tráfico se mantiene desviado en el cruce donde se ha producido el siniestro. Según ha puntualizado Emergencias Sevilla, el tráfico se normalizará una vez finalizadas las pesquisas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar de Sevilla que lleva medio siglo sirviendo las mejores tapas caseras y sus famosas codornices fritas: salió en 'The New York Times'
  2. Entrenúcleos es ya el barrio más caro del área metropolitana de Sevilla: el precio de la vivienda sube un 18% en un año
  3. Los cinco usos de las naranjas que hay por las calles de Sevilla: de elaborar perfumes y mermeladas a generar energía
  4. María Pombo abre el primer local de Sevilla de su negocio de tortillas de patatas 'La Martinuca'
  5. El alcalde da un vuelco al sistema de limpieza de los colegios de Sevilla: empresas privadas en vez de funcionarios
  6. La Feria de Sevilla se traslada a Madrid en 2026: llega Madrilucía, un evento que promete 20 días de caballos, flamenco y mucha tradición andaluza
  7. Urbanismo autoriza la apertura del quiosco-bar del Muelle Camaronero junto al río un año después
  8. Así es el nuevo buffet libre que acaba de abrir en Sevilla: con sushi, comida asiática y todo tipo de platos ilimitados

Accidente grave en Sevilla: herido un motorista tras colisionar una moto de alquiler en la Palmera

Accidente grave en Sevilla: herido un motorista tras colisionar una moto de alquiler en la Palmera

Cinco rutas para salir a correr y entrenar antes de la Media Maratón de Sevilla

Cinco rutas para salir a correr y entrenar antes de la Media Maratón de Sevilla

Marchena recupera su pasado imperial con la ruta ‘Marchena en tiempos de Carlos V’

Hasta 3.000 euros por el fin de semana de Feria de Sevilla con la final de Copa del Rey aún por decidir

Hasta 3.000 euros por el fin de semana de Feria de Sevilla con la final de Copa del Rey aún por decidir

Una avería eléctrica deja sin luz a varias casas del Arenal durante la madrugada

Una avería eléctrica deja sin luz a varias casas del Arenal durante la madrugada

Danza, música experimental y 'performance': el arte contemporáneo desembarca en la Fábrica de Artillería

Danza, música experimental y 'performance': el arte contemporáneo desembarca en la Fábrica de Artillería

Un accidente entre dos coches deja dos heridos en el centro de Sevilla

Un accidente entre dos coches deja dos heridos en el centro de Sevilla

Natalia Roldana, historiadora del arte sevillana: "El nombre de esta iglesia se basa en la leyenda de un fantasma"

Natalia Roldana, historiadora del arte sevillana: "El nombre de esta iglesia se basa en la leyenda de un fantasma"
Tracking Pixel Contents