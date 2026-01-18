Accidente grave en Sevilla: herido un motorista tras colisionar una moto de alquiler en la Palmera

Una moto de alquiler ha colisionado este domingo con un vehículo en la Avenida de la Palmera. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado efectivos de la Policía Local y personal sanitario. El siniestro ha tenido lugar a las 18:20 y los agentes siguen trabajando sobre el terreno.

Los hechos han tenido lugar en el cruce de la Palmera con Cardenal Bueno Monreal. El motorista ha sufrido lesiones graves en una pierna y ha sido trasladado al hospital después de haber sido atendido en el lugar del siniestro. Según ha detallado Emergencias Sevilla en un comunicado, el conductor de la moto de alquiler, un varón de 54 años, podría no tener permiso de conducir.

Por el momento, los agentes de la Policía Local investigan los motivos del accidente y continúan en el lugar de los hechos para recabar pruebas. El tráfico se mantiene desviado en el cruce donde se ha producido el siniestro. Según ha puntualizado Emergencias Sevilla, el tráfico se normalizará una vez finalizadas las pesquisas.