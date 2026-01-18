Danza, música experimental y 'performance': el arte contemporáneo desembarca en la Fábrica de Artillería

Sevilla quiere ser referente en creación contemporánea. La Fábrica de Artillería expone desde el próximo 25 de enero la muestra Artillera, un nuevo ciclo de artes contemporáneas que aunará danza, música experimental, performance y artes sonoras. El objetivo es reforzar el posicionamiento de la ciudad dentro de esta corriente cultural.

No serán unos ciclos al uso, sino que contarán con la participación de Premios Nacionales de Danza, como Rocío Molina y Guillermo Weickert, que presentarán proyectos creados en exclusiva. Todo con el objetivo de reforzar el carácter singular y específico del programa. La muestra busca medir el pulso de las artes vivas contemporáneas en la ciudad reuniendo a los creadores de las distintas disciplinas, poniendo el foco en la escena sevillana y andaluza.

"Artillera representa una apuesta firme por una cultura contemporánea de calidad, que reconoce el talento artístico que se desarrolla en Sevilla y su capacidad para dialogar con las corrientes creativas más relevantes a nivel nacional", ha explicado la delegada de Turismo y Cultura de la ciudad, Angie Moreno. Así, ha insistido en que lo hacen "favoreciendo el encuentro entre creadores y ciudadanía y reforzando la creación de públicos".

La programación

El ciclo lo produce David Linde (LaSUITE) y combina estrenos absolutos, proyectos concebidos específicamente para la Real Fábrica de Artillería, espectáculos nunca antes presentados en Sevilla y la recuperación de obras de gran relevancia en la escena contemporánea reciente. De esta forma, la delegación de Cultura pretende establecer un diálogo constante entre memoria y futuro creativo.

La programación del primer semestre de 2026 se abrirá el 25 de enero con Severine Beata, que presentará La era del trance, un trabajo que profundiza en la experimentación sonora y la manipulación de dispositivos en vivo, a medio camino entre el minimalismo, el ambient y el noise. El 22 de febrero, el artista sonoro Enrique del Castillo presentará Umbráfono, una propuesta singular basada en la investigación del sonido óptico a partir de celuloide, luz y dispositivos analógicos.

El 19 de abril, Artillera acogerá en la Real Fábrica de Artillería el proyecto exclusivo creado para este ciclo por Guillermo Weickert, una propuesta que se suma a su trayectoria como uno de los coreógrafos y creadores escénicos más relevantes del panorama contemporáneo español. El 24 de mayo, la música y artista sonora Ainara LeGardón presentará Pausar pulsa, estreno en Sevilla de un trabajo que explora la escucha, el tiempo y la percepción sonora desde una perspectiva experimental.

El colofón del ciclo

La programación continuará el 7 de junio con una intensa jornada dedicada a la creación escénica contemporánea en la Real Fábrica de Artillería, que incluirá la presentación de Las herederas, de la compañía La Decadensia, dirigida por Carlota Berzal y María Cazenave, en estreno en Sevilla. Ese mismo día se recuperará El pintor y la modelo, de Roberto Martínez, con música en directo de Pablo Peña (Pony Bravo), una de las piezas coreográficas más celebradas de la última década. La jornada se completará con Las vecinas. Sillas y cómo me siento, de Eva Escudier, también en estreno en Sevilla, y con la presentación de un proyecto exclusivo para Artillera a cargo de Rocío Molina.

Además de la programación escénica, Artillera refuerza su compromiso con la creación y el desarrollo de públicos mediante talleres y actividades abiertas vinculadas a varios de los proyectos programados, concebidos para facilitar el acceso a los procesos creativos y a los lenguajes de las artes contemporáneas.

Junto a la programación escénica, Artillera incorpora una línea de encuentros y talleres abiertos al público, que se celebrarán en los días previos a las presentaciones artísticas, concebidos como espacios de mediación y acercamiento a los procesos creativos. El horario de los espectáculos tendrá lugar, de forma habitual, en horario matinal, en torno a las 13:00.