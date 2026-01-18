La fecha de la final de la Copa del Rey en Sevilla sigue en el aire: estudian ponerla el 18 de abril o el 2 de mayo

Sevilla y los aficionados futboleros esperan aún la fecha de la final de la Copa del Rey 2026. En un principio, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) fijó el partido el 25 de abril, aunque la coincidencia con la Feria abrió la posibilidad a un cambio de día. El propio presidente de la RFEF, Rafael Louzán, reconoció a mediados de diciembre que se estaba buscando "la mejor solución" junto con LaLiga. Un mes después de esas declaraciones, dos desde que se volviera a escoger a La Cartuja como sede, El Correo de Andalucía ha podido saber que se está estudiando el sábado anterior y posterior al programado en un principio.

"Hay que tener en cuenta que antes se utilizaba La Cartuja solo para la final de Copa, y ahora juega allí el Betis sus partidos de liga y de la UEFA", señaló Louzán en una entrevista en la COPE. "Vestir una instalación como esa lleva su tiempo: el estadio tiene que estar en condiciones y, por lo tanto, esa fecha prevista inicialmente en el calendario, que se hizo en el mes de junio, no va a ser, será otra", recalcó el presidente de la Federación.

Según ha podido saber este periódico, la organización estudia dos fechas para la final de la Copa del Rey: el sábado anterior y el posterior al del 25 de abril, el de Feria de Sevilla. Es decir: en estos momentos se está analizando por tanto la viabilidad de poner el partido el 18 de abril o el 2 de mayo. La decisión definitiva depende de varios factores; uno de ellos, la participación del Real Betis en Europa.

El Betis y su futuro en Europa

Fuentes de la RFEF aseguran que uno de los factores que tienen en cuenta es la continuidad del Real Betis en las fases finales de la Europa League, "aunque hay varios condicionantes más, no depende solo de eso". Según ha podido saber este periódico, una de las exigencias que mantienen en la Federación es que el estadio de La Cartuja debe estar sin uso desde al menos cuatro días antes de la final copera.

El club verdiblanco, con dos partidos europeos pendientes de disputar, podría pasar directamente a los octavos si queda entre los ocho primeros en la liguilla que finaliza este 29 de enero. En ese caso, los béticos estarían jugando como mínimo esta competición hasta marzo; sin embargo, desde la Federación esperan comunicar la fecha de la Copa del Rey antes de ese mes.

Por su parte, desde la gestora del estadio de La Cartuja señalan que no se les ha transmitido "nada" sobre el nuevo día fijado "de manera oficial". Estas mismas fuentes de la entidad también subrayan a El Correo de Andalucía que la final se va a disputar seguro en este recinto deportivo sevillano -reformado el pasado año y con capacidad para 70.000 espectadores-, pero la fecha definitiva "es lo que se está barajando".

Así, sobre la mesa está la posibilidad de celebrar el encuentro el sábado de antes o de después de Feria: o el 18 de abril o el 2 de mayo. Por el momento, y tal como detalló hace un mes el presidente de la RFEF, las distintas opciones se analizan de manera conjunta con LaLiga. A solo cuatro meses del partido, eso sí, aún no ha trascendido la elección definitiva.