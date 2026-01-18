¿Has pisado estos círculos? El detalle oculto a los pies de la Giralda y la Catedral de Sevilla que descubre Gracia Rodríguez

"Al lado de la Giralda, hay una cosa muy curiosa que quizás muchos no hayáis visto nunca". Así ha mostrado Gracia Rodríguez, creadora de contenido y divulgadora especializada en cultura y curiosidades de Sevilla, el detalle oculto que pasa desapercibido por la mayoría de viandantes localizado a los pies de la Giralda y la Catedral de Sevilla.

En este céntrico lugar, se pueden encontrar cuatro círculos que encierran distintas fechas en su interior que se encuentran incrustados en el suelo alrededor de la Catedral.

En concreto, dos de ellos se sitúan en la zona de la Avenida de la Constitución y otras dos, en la Plaza Virgen de los Reyes, junto a la Giralda.

El año 1184 y el origen almohade de la Giralda

"Estos círculos tienen números, que representan años significativos del monumento", ha explicado la divulgadora. Por orden cronológico, la primera de estas fechas es 1184, que se localiza en dos círculos diferentes del monumento y que representa el año en el que se comenzó a construir el alminar de la mezquita mayor almohade, es decir, la actual Giralda.

Tras esta, se encuentra la fecha 1762, que representa el año en el que se hizo la primera gran obra de restauración de la Catedral, cuando se iniciaron las demoliciones de los edificios adyacentes.

1762: la gran reforma que cambió el entorno de la Catedral

"Empezó en 1762 hasta 1797 y fue dirigida por el arquitecto Fernando Rosales", ha asegurado la experta.

La última fecha que se puede encontrar en el pavimento del exterior del monumento es 1793, año en el que se terminó de pavimentar el suelo de mármol del templo.

"Paseando por Sevilla tienes que mirar para todos lados porque no sabes dónde te espera algo con una gran historia", ha concluido la creadora de contenido.