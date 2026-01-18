Hasta 3.000 euros por el fin de semana de Feria de Sevilla con la final de Copa del Rey aún por decidir

El 25 de abril de 2026 prometía ser un supersábado en Sevilla: Feria en el Real y final de Copa del Rey en La Cartuja. Sin embargo, justo esta coincidencia hizo que desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se planteara modificar la fecha del encuentro. Y aunque está aún por decidir el día concreto del partido, la demanda de alojamiento en la capital andaluza para ese fin de semana es bastante elevado.

En Sevilla, los días 24, 25 y 26 de abril registran a estas alturas un alto porcentaje de ocupación. Más allá de que se ponga la final de Copa ese sábado o no, la celebración de la Feria de Abril hace que esta sea una de las fechas con más movimiento en la ciudad. De hecho, en el portal de reservas Booking, el 97% de los hoteles no están ya disponibles para ese fin de semana.

Y lo que queda aún sin reservar, se paga hasta un máximo de 3.000 euros por las dos noches, teniendo en cuenta el buscador de Booking. El coste más bajo entre los hoteles sevillanos para esos días de Feria está en 400 euros, tal como recoge el portal este miércoles. Todo ello, claro, sin saber aún si la capital andaluza acogerá también en ese fin de semana el partido decisivo de la Copa del Rey.

Desde la Asociación de Hoteles de Sevilla (AHS) apuntan que el sector "está deseando" conocer el día exacto de la final. Asimismo, la patronal hotelera mantiene la misma posición que cuando se eligió de nuevo a La Cartuja como sede: "Si no es ese fin de semana, mejor". "Y en caso de que finalmente coincidan dos eventos como la Copa del Rey y la Feria, se sacará adelante de la mejor forma posible", afirmó hace dos meses Manuel Cornax, presidente de esta organización.

18 de abril o 2 de mayo

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, la RFEF estudia el sábado anterior y posterior al programado en un principio, fijado el 25 de abril. Es decir: en estos momentos se está analizando por tanto la viabilidad de poner la final de la Copa del Rey el 18 de abril o el 2 de mayo. La decisión definitiva depende de varios factores; uno de ellos, la participación del Real Betis en Europa.

Fuentes de la RFEF aseguran que uno de los factores que tienen en cuenta es la continuidad del Real Betis en las fases finales de la Europa League, "aunque hay varios condicionantes más, no depende solo de eso". Según ha podido saber este periódico, una de las exigencias que mantienen en la Federación es que el estadio de La Cartuja debe estar sin uso desde al menos cuatro días antes de la final copera.