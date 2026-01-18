Marchena recupera su pasado imperial con la ruta ‘Marchena en tiempos de Carlos V’

El municipio sevillano de Marchena esconde numerosos rincones de gran valor histórico que tuvieron un papel relevante durante la época del emperador Carlos V y que, hasta ahora, han permanecido fuera de los circuitos turísticos habituales. Con el objetivo de sacar a la luz ese legado poco conocido, nace la ruta ‘Marchena en tiempos de Carlos V’, una propuesta cultural que invita a recorrer palacios, conventos y espacios históricos de la localidad para poner en valor su importancia artística, nobiliaria y cultural.

La iniciativa guarda además relación con la conmemoración del quinto centenario del matrimonio entre Carlos V e Isabel de Portugal, efeméride que dará lugar a distintos actos en Sevilla capital. En este contexto, la ruta pretende acercar al público general el papel que desempeñó Marchena como centro de poder nobiliario y administrativo en Andalucía durante el siglo XVI.

Así lo explica José Antonio Suárez, comunicador y experto universitario en Difusión del Patrimonio por la UNED, además de director del medio digital Marchena Digital, quien ha diseñado este recorrido con la intención de “despertar el interés por espacios poco conocidos de una localidad que es una auténtica joya por descubrir”. “Queremos que la gente conozca la importancia histórica que tuvo Marchena en tiempos de Carlos V”, subraya.

Según Suárez, la vinculación de Marchena con la corte imperial fue especialmente significativa a través de la familia Ponce de León. “El duque de Arcos, Rodrigo Ponce de León, señor de Marchena, fue una de las personas que recibió a Carlos V a su entrada en Sevilla en 1526”, explica. Desde la localidad sevillana, esta familia administraba amplios territorios de Andalucía, lo que convertía a Marchena en un enclave clave del poder nobiliario de la época.

La ruta arranca en la plaza de San Andrés, donde los visitantes reciben una introducción histórica centrada en la familia Ponce de León. Desde allí, el recorrido continúa por murallas, conventos y otros espacios emblemáticos, como el convento de Santa Isabel, donde se encuentra la tumba de Doña María de Toledo, o el convento de Santo Domingo, que alberga sepulturas de figuras destacadas del linaje ducal.

El itinerario culmina en el entorno del Palacio Ducal, una residencia que aún conserva restos de capillas, conventos, ruinas, un castillo almohade y el trazado de la muralla medieval. “Mucha gente se sorprende al descubrir estos rincones, que suelen quedar eclipsados por Sevilla capital, pero que son fundamentales para entender la historia de la provincia”, destaca Suárez.

Las visitas se realizan en grupos reducidos y con flexibilidad horaria, y las reservas pueden formalizarse a través de la web Marchena Secreta, plataforma desde la que se gestiona esta nueva propuesta turística y cultural.