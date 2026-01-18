La Plaza de España estará nueve meses en obras: un millón de euros para restaurar las puertas de Navarra y Aragón

La Plaza de España es uno de los monumentos más visitados de Sevilla, pero el paso de los años y las inclemencias meteorológicas obligan a restauraciones permanentes en los diferentes espacios de este lugar emblemático de la ciudad. Es el caso de las puertas de Navarra y de Aragón. La Dirección General del Patrimonio del Estado, del Ministerio de Hacienda, ha iniciado la licitación de un contrato con un presupuesto (incluidos impuestos) de 1.202.183,51 euros para reformar sus artesonados, las techumbres de madera policromada. Estos trabajos no alcanzarán al resto de elementos de la edificación ni al resto de las cubiertas. El objetivo es "garantizar la seguridad de los usuarios y visitantes y de la puesta en valor de los mismos".

Con esta futura intervención, que cuenta con un plazo de ejecución de nueve meses, se pretende "poner en valor el bien y frenar su deterioro actual, estabilizando su conservación", reconoce el pliego consultado por El Correo de Andalucía. Para ello se seguirán criterios que cumplan con el "respeto de la autenticidad e integridad" dentro de una "restauración moderna".

El Ministerio de Hacienda ha analizado la situación de la estructura, que suma 466 m² entre las dos armaduras de madera y policromía, y ha concluido que presentan "un deficiente estado de conservación". Por ello, se persigue una actuación completa para la conservación y restauración de los daños existentes. Se intervendrá concretamente en:

El conjunto de molduras interiores y exteriores , incluido un tramo inferior de muro y arcada afectado por los agrietamientos derivados de la deformación de la cubierta en todo el perímetro y en ambas puertas.

Todo el sistema estructural de reparto de cargas sobre el muro, perteneciente a las armaduras de madera.

Las armaduras de madera completas y su policromía y el sistema de soporte para las tejas.

Los remates de la cubierta que se ubican sobre los artesonados.

Las buhardillas de acceso al almizate, su puerta de cierre, su estructura, su sistema de cubrición y sus paramentos exteriores.

Parte superior de las puertas de Navarra y Aragón de la Plaza de España, que estarán en obras / Ministerio de Hacienda

La promotora de las obras es la Dirección General del Patrimonio del Estado porque tiene encomendadas, entre sus funciones, la defensa del Patrimonio inmobiliario del Estado, llevada a cabo a través de las necesarias actuaciones de construcción, en unos casos; y de rehabilitación, reconstrucción y restitución de los valores arquitectónicos, artísticos y espaciales de sus bienes inmuebles, en otros. De hecho, ya se ha organizado una visita con los licitadores, con las empresas interesadas, el próximo lunes 19 de enero en la Plaza de España.

Daños detectados en la Plaza de España

El proyecto básico y de ejecución de la restauración de los artesonados de las puertas de Navarra y de Aragón de la Plaza de España describe el estado en el que se encuentran: "En general, el estado que presentan ambas techumbres es deficiente. Los daños más relevantes son una capa de suciedad que se extiende por todo el perímetro, con exceso de carga, degradación de la madera y fallos estructurales de los tirantes. Parecen los problemas más relevantes".

Artesanados de las puertas de Navarra y Aragón de la Plaza de España, que estarán en obras / Ministerio de Hacienda

"Los principales daños que presentan parecen causados por las condiciones climatológicas y las filtraciones de agua, que han ocasionado escorrentías de agua y con ello numerosas pérdidas en la policromía", prosigue este documento. Se precisa que la zona más afectada es el arrocabe, "donde quizá sea necesario el desmontaje de algunas de las piezas para su consolidación", y también a nivel de policromía es la zona más dañada, ya que se observan numerosas pérdidas causadas por las filtraciones de agua.

A nivel constructivo y estructural, una gran parte de las tablazones y del arrocabe tienen la madera podrida, "considerando que el sistema de aislamiento no cumple su función y que ha ocasionado numerosos daños a las maderas". Además, el relleno entre las tejas y la armadura se conforma de escombros, lo que supone un gran peso para la estructura. También se han detectado deformaciones en los tirantes. Estos han perdido su función y tienen por encima unos tirantes de hierro. "Los cambios bruscos entre humedad relativa y temperatura parecen haber provocado numerosos daños en la capa de preparación donde aparecen cuantiosas grietas y lagunas, que llegan hasta el nivel de la policromía".

Artesanados de las puertas de Navarra y Aragón de la Plaza de España, que estarán en obras / Ministerio de Hacienda

"La polución atmosférica y la suciedad ambiental son factores a tener en cuenta", señala el pliego, "ya que han contribuido a la degradación de la obra, dejando una acumulación importante de polvo y depósitos naturales". Por otro lado, "el sistema utilizado para evitar el paso de las aves hacia la armadura ha resultado totalmente ineficaz, ya que estas se introducen en el interior provocando la acumulación de una gran cantidad de material orgánico, que es campo de cultivo para la proliferación de plagas y hongos".

Por todos estos motivos, la intervención queda justificada en que hay un "deficiente estado de conservación", sobre todo en el sistema estructural, con daños que "necesitan ser solucionados antes de que haya una pérdida irreversible". Para ello se estabilizarán todos los componentes que se usaron en la ejecución de las techumbres, para devolver la unidad y la cohesión al conjunto. La intervención que se llevará a cabo será integral, con actuaciones a nivel estructural-constructiva hasta llegar a la decoración de las armaduras, atendiendo a las deficiencias observadas.