Aparecen amenazas de muerte a la entrada del centro de salud de Bollullos de la Mitación
La plantilla del centro sevillano se encuentra atemorizada por este suceso, según fuentes del CSIF
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la realización de pinturas amenazantes hacia el personal sanitario, que han sido hechas durante la noche en el acceso al centro de salud de Bollullos de la Mitación (Sevilla).
En sus redes sociales, CSIF ha mostrado una fotografía en la entrada del consultorio, como mensajes como "Muerte la puta del mostrador", al tiempo que ha reclamado a la Junta de Andalucía "medidas que acaben con esta lacra insoportable".
Fuentes del sindicato han explicado que la plantilla del centro sevillano se encuentra atemorizada por este suceso, al tiempo que han indicado que en los últimos días no se han producido situaciones problemáticas que hayan motivado esta acción
