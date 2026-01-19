Cae en Sevilla una banda de robos en viviendas en Los Remedios y distrito Sur con un sofisticado modus operandi
La Policía Nacional detiene en Sevilla a tres miembros de un grupo criminal especializado en robos en viviendas mediante escalo desde azoteas
La Policía Nacional ha desmantelado en Sevilla un grupo criminal especializado, presuntamente, en robos en viviendas cometidos en los barrios de Los Remedios y Distrito Sur de la capital andaluza, una operación que se ha saldado con la detención de tres personas, dos de ellas sorprendidas in fraganti y una tercera arrestada durante el desarrollo de la investigación.
Un mismo modus operandi en los robos
Los agentes detectaron robos en viviendas con idéntico 'modus operandi': la utilización de la técnica del 'escalo' desde azoteas de bloques de viviendas, "demostrando un alto grado de sofisticación y profesionalidad", señala la Policía Nacional en una nota de prensa.
Los investigadores pudieron constatar que una vez accedían a las zonas comunes "pasaban de un bloque a otro, llegando a descolgarse con gran habilidad en áticos y terrazas para, posteriormente, fracturar los sistemas de cierre de las ventanas o puertas correderas e introducirse en el interior de las viviendas".
Robos incluso con moradores dentro
En algunos casos, llevaban a cabo el escalo "incluso en suspensión", lo que demuestra "la gran pericia y experiencia del grupo criminal ahora desarticulado", cuyo objetivos principales eran domicilios situados en la últimas plantas, "sin llegar a importarles que en las viviendas hubiesen moradores".
Las indagaciones detectaron que, además de joyas, dinero y efectos de valor, también sustrajeron un vehículo de alta gama propiedad de una de las víctimas.
Los tres arrestados pasaron a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó prisión para dos de ellos.
