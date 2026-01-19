Cae en Sevilla una banda de robos en viviendas en Los Remedios y distrito Sur con un sofisticado modus operandi

La Policía Nacional ha desmantelado en Sevilla un grupo criminal especializado, presuntamente, en robos en viviendas cometidos en los barrios de Los Remedios y Distrito Sur de la capital andaluza, una operación que se ha saldado con la detención de tres personas, dos de ellas sorprendidas in fraganti y una tercera arrestada durante el desarrollo de la investigación.

Un mismo modus operandi en los robos

Los agentes detectaron robos en viviendas con idéntico 'modus operandi': la utilización de la técnica del 'escalo' desde azoteas de bloques de viviendas, "demostrando un alto grado de sofisticación y profesionalidad", señala la Policía Nacional en una nota de prensa.

Los investigadores pudieron constatar que una vez accedían a las zonas comunes "pasaban de un bloque a otro, llegando a descolgarse con gran habilidad en áticos y terrazas para, posteriormente, fracturar los sistemas de cierre de las ventanas o puertas correderas e introducirse en el interior de las viviendas".

Robos incluso con moradores dentro

En algunos casos, llevaban a cabo el escalo "incluso en suspensión", lo que demuestra "la gran pericia y experiencia del grupo criminal ahora desarticulado", cuyo objetivos principales eran domicilios situados en la últimas plantas, "sin llegar a importarles que en las viviendas hubiesen moradores".

Las indagaciones detectaron que, además de joyas, dinero y efectos de valor, también sustrajeron un vehículo de alta gama propiedad de una de las víctimas.

Los tres arrestados pasaron a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó prisión para dos de ellos.