Herido un joven de 20 años tras caer desde un andamio desde ocho metros en una obra de Sevilla

Un joven de 20 años ha resultado herido de gravedad este lunes por la mañana tras sufrir una caída desde un andamio mientras trabajaba en una obra situada en el centro de Sevilla.

El accidente laboral se ha producido sobre las 8.45 horas en la Plaza de Santa Cruz, cuando el trabajador se ha precipitado desde una altura aproximada de ocho metros, correspondiente a una segunda planta, por causas que aún se desconocen, según ha informado Emergencias 112 Andalucía.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Policía Local y los servicios sanitarios, que atendieron al herido en el lugar antes de proceder a su traslado de urgencia al Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde permanece ingresado.

Las circunstancias del accidente están siendo investigadas.