Cómo llegar bien a la Media Maratón de Sevilla: qué hacer y qué evitar en los días previos

Con la Media Maratón de Sevilla a pocos días de celebrarse, el próximo domingo 25 de enero, miles de corredores populares afrontan una semana decisiva en su preparación. A estas alturas, las dudas ya no giran en torno a los entrenamientos o los kilómetros acumulados, sino a qué hacer (y qué evitar) en los días previos para llegar en las mejores condiciones a la línea de salida.

Los especialistas del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón coinciden en que, en esta recta final, el trabajo físico ya está hecho. El foco debe ponerse en cuidar el cuerpo, reducir riesgos y no improvisar, ya que los errores de última hora pueden traducirse en sobrecargas, lesiones o fatiga innecesaria el día de la prueba.

Qué hacer y qué no hacer la semana previa a una media maratón

La última semana antes de una carrera de 21 kilómetros no es el momento de buscar mejoras físicas, sino de consolidar el trabajo realizado durante los meses anteriores. Entrenar más de lo habitual, introducir cambios bruscos o descuidar el descanso puede resultar contraproducente.

El objetivo ahora es llegar fresco, con buenas sensaciones y sin molestias. Forzar en esta fase no aporta beneficios.

Ajustar el entrenamiento para evitar sobrecargas y lesiones

En cuanto al entrenamiento, la recomendación es clara: reducir el volumen y la intensidad. Mantener sesiones cortas y suaves permite conservar sensaciones sin generar fatiga acumulada.

Según explica el doctor Daniel Cansino, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, “entrenar de más en los días previos aumenta el riesgo de sobrecargas musculares, molestias articulares o pequeñas lesiones que pueden comprometer la participación en la carrera”.

Además, es aconsejable evitar actividades físicas exigentes fuera del entrenamiento habitual y respetar los tiempos de recuperación.

Alimentación e hidratación: cómo llegar con energía el día de la carrera

La alimentación y la hidratación adquieren un papel especialmente relevante en los días previos a una media maratón. Una planificación adecuada permite optimizar las reservas de energía, favorecer la recuperación muscular y minimizar el riesgo de problemas digestivos.

No es el momento de probar alimentos nuevos ni suplementos desconocidos. Felipe del Valle — Especialista en Nutrición del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón

En esta última semana, lo recomendable es priorizar hidratos de carbono de calidad, incrementando de forma progresiva el consumo de alimentos como pasta, arroz, patata, pan o cereales, acompañados de frutas y verduras.

Asimismo, es importante mantener una correcta ingesta de proteínas y cuidar especialmente la hidratación, bebiendo agua de forma regular durante toda la semana y evitando concentrar la ingesta únicamente el día previo a la carrera.

El descanso, clave para llegar en buenas condiciones

Dormir bien y respetar los tiempos de descanso resulta fundamental en la recta final de la preparación. El descanso permite al organismo asimilar el trabajo previo y reduce el riesgo de molestias de última hora.

Los especialistas insisten en no ignorar señales de alerta como dolores persistentes, sensación de fatiga excesiva o molestias articulares. “Ante cualquier molestia, reducir la carga y priorizar la recuperación puede marcar la diferencia entre llegar en buenas condiciones o verse obligado a parar”, advierte el doctor Cansino.

Quirónsalud, Proveedor Médico de Salud del Medio Maratón de Sevilla 2026

La Media Maratón de Sevilla contará un año más con el apoyo de Quirónsalud como Proveedor Médico de Salud, en una edición que, por primera vez, superará los 20.000 corredores inscritos, 3.000 más que en la edición anterior.

El dispositivo sanitario incluirá cinco puntos medicalizados distribuidos a lo largo del recorrido y debidamente señalizados. Además, un equipo de ocho fisiorunners acompañará a los participantes durante la carrera, ofreciendo asistencia en movimiento para aliviar sobrecargas, junto a tres puntos fijos de atención, con fisioterapeutas y zonas habilitadas para estiramientos.

Este apoyo refuerza el compromiso de Quirónsalud con la salud del deporte y, en particular, del running, disciplina en la que el Grupo colabora desde hace años en algunas de las principales carreras del calendario nacional.