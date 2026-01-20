Alcalá de Guadaíra inicia la transformación de uno de sus grandes ejes comerciales: arbolado, toldos y mejora del espacio público

La obra de remodelación sostenible de la calle Silos arrancará el próximo jueves día 22 en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), actuando sobre el tramo comprendido entre la rotonda de la Constitución y la rotonda de la fuente. El proyecto, impulsado dentro del Plan Provincial de Diputación “Más Sevilla”, contará con un presupuesto de 352.723 euros y se ejecutará sin afectar al tráfico rodado.

Más sombra para un eje comercial clave

El Ayuntamiento, a través de la delegación de Hábitat Urbano y Equipamientos Municipales, considera que es una actuación necesaria para dotar de sombra la calle Silos. Es una vía considerada uno de los principales ejes comerciales de la ciudad con una longitud y una superficie de intervención de 10.000 metros cuadrados.

El responsable municipal de Hábitat Urbano, David Delgado, ha manifestado que “el objeto funcional de esta intervención es aumentar la sombra, donde sea posible, a lo largo de la calle, ya sea mediante arbolado urbano, o mediante la instalación de infraestructuras de sombra artificial, así como dotaciones para la Smart City, como riego eficiente, monitorización climática, sombras naturales con árboles de gran porte y la instalación de toldos para dotarla de más sombra”.

Impulso al comercio y a la vida urbana

Delgado ha señalado que se “fomentará así el paseo, el encuentro y la actividad comercial de una zona que va a experimentar un impulso importante para sus negocios, ya que esta intervención se une a la remodelación de los aparcamientos y la nueva rotonda de la calle”.