Heridos cinco alumnos de un instituto de La Macarena tras la caída del techo de un aula

Al menos cinco alumnos, de unos 15 años, han resultado heridos este martes tras el desprendimiento de una parte del techo de escayola de un aula de la segunda planta del IES Miguel de Cervantes de Sevilla. El suceso ha generado momentos de alarma en la comunidad educativa, según ha adelantado Abc y ha confirmado el Servicio de Emergencias 112.

El accidente ha tenido lugar sobre las 10:36 horas, cuando varios testigos han alertado del desprendimiento del techo de este inmueble situado en la calle Manzana de la ciudad hispalense. Según han informado fuentes de la Consejería de Educación a El Correo de Andalucía, el suceso ha ocurrido en el aula de diversificación del centro educativo cuando, al parecer, uno de los alumnos ha lanzado una silla contra el techo de la clase, momento en que se ha desprendido una placa de escayola y a caído sobre varios alumnos.

Fuentes del 112, han informado a este medio que el desprendimiento ha provocado, al menos, cinco heridos de carácter leve, aunque dos de ellos, que han recibido de manera más directa el impacto de la placa, han sido trasladados al hospital Virgen Macarena para realizarse unas pruebas y descartar una afección mayor.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los servicios sanitarios del 061, así como de la Policía Local, la Policía Nacional y los Bomberos, que continúan trabajando en el centro.

Hasta la fecha, según confirman fuentes de la Consejería de Educación, este instituto no ha reportado problemas de infraestructuras en sus aulas.