Este pueblo de Sevilla tiene uno de sus mejores restaurantes escondido en un garaje: con guisos caseros y mostos de su propia bodega

Que su exterior no te lleve a engaño. Parece un garaje sin más con su tradicional puerta metálica, pero en su interior esconde uno de los mejores restaurantes del municipio hispalense de Bollullos de la Mitación, especializado en guisos caseros y mosto de su propia bodega.

Este establecimiento que se ha convertido en uno de los referentes gastronómicos de la localidad es la 'Bodeguita El Caimán', un negocio familiar con casi 90 años de trayectoria ubicado en la plaza Juan Torres Silva de Bollullos de la Mitación.

El mejor mosto, elaborado en su propia bodega

Tras ser fundada en 1939, esta bodega empezó su actividad centrándose principalmente en la elaboración de su propio mosto, caracterizado por su color amarillo verdoso, ligeramente turbio.

Para crearlo, utilizan desde entonces la viña de 10.000 cepas que tiene la familia sobre tierra albariza, que posteriormente fermentan en sus bocoyes de castaño y roble americano.

Sin embargo, con el paso de los años, el restaurante amplió su negocio y sumó a su oferta toda clase de chacinas y platos para acompañar estos caldos, hasta haber convertido sus guisos caseros en uno de sus mayores tesoros.

Los platos más famosos de esta bodega de Sevilla

Así, entre la oferta gastronómica de este local destacan sus ya famosas migas, sus albóndigas, potajes o espinacas con garbanzos, así como sus carnes ibéricas y chacinas, todo ello acompañado por el pan más crujiente recién calentado en la chimenea del restaurante.

Un negocio que cuenta con tapas y raciones que permite a sus visitantes comer por unos 15 euros por persona que ha logrado aunar tradición y gastronomía hasta hacer de Bollullos de la Mitación una de las mejores paradas gastronómicas de la provincia de Sevilla.