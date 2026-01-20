La antigua sala Bandalai, cerca de salir de la ruina: Urbanismo aprueba las obras para convertirse en un centro de investigación sanitaria

La antigua discoteca Bandalai ya cuenta con licencia de obra por parte de la Gerencia de Urbanismo para acometer su transformación y salir al fin de la ruina. La Fundación SSG firmó un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla en 2021 por el cual el Consistorio le cedía el inmueble para que elaborara y acometiera un proyecto de rehabilitación con una inversión de 2,5 millones de euros. El plazo era de cinco años, de manera que en este 2026 esta entidad entraba ya en el último año de margen para realizar las obras. Cuando se culminen los trabajos, será un nuevo centro de formación, investigación y divulgación de la salud.

En la reunión de la Comisión Ejecutiva de este martes Urbanismo ha dado luz verde a las obras de reforma para adecuar el edificio al nuevo uso de equipamientos y servicios públicos o servicios de interés público y social. Esta rehabilitación se antoja necesaria por el estado actual de abandono del edificio, con andamios, vallas, y repleto de desperfectos.

Ubicado en el número 4 de la avenida de María Luisa, este edificio de la Exposición Iberoamericana de 1929 fue hace casi 100 años el Pabellón de Cristal. Pero en los últimos años pasó a ser discoteca. Y de discoteca, a la ruina. Por eso, el Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación SSG se pusieron de acuerdo para rehabilitar el edificio, aunque desde 2021 esta intervención ha sido prácticamente inexistente, también por la lentitud para obtener el visto bueno de la Comisión de Patrimonio, que en septiembre aprobó el proyecto básico de reforma.

Edificio de la antigua discoteca Bandalai, antes de su reforma / Jorge Jiménez

Hasta el momento, según informaron a este periódico fuentes de la Gerencia de Urbanismo, en estos primeros cuatro años se han hecho algunas obras de reparación y consolidación, además de la ejecución de trabajos previos de limpieza y adecuación del edificio a los pocos meses del acuerdo. Sin embargo, a la Fundación SSG se le acababa el plazo porque la no construcción o puesta en servicio del edificio en el plazo de cinco años (ya habían pasado cuatro años), o que se dejara de destinar para el objetivo de la concesión durante dos años, podría dar potestad al Ayuntamiento a acordar la resolución de la cesión y su reversión.

El centro de investigación prometido

En julio de 2021 el Ayuntamiento de Sevilla acordó la cesión gratuita del inmueble a la Fundación SGG con un plazo de utilización de 75 años desde su formalización. Después, el inmueble revertirá al Ayuntamiento con todas sus construcciones y edificaciones en adecuadas condiciones para su uso, y el concesionario deberá abandonarlo y dejarlo libre y vacío.

Dentro del proyecto que se presentó inicialmente estaba prevista la creación de aulas de formación y e-learning, espacios expositivos, una escuela de emergencias sanitarias, programas de inserción laboral, áreas de investigación y aplicación de nuevas tecnologías. Entre los objetivos estaba divulgar y fomentar el conocimiento de la recuperación cardiopulmonar y el uso de desfibriladores en espacios y eventos públicos, desde mercados de abastos hasta la Semana Santa o la Feria de Abril.

El edificio de la antigua discoteca Bandalai, que será un centro de formación sanitaria / Jorge Jiménez

El proceso de rehabilitación incluye mantener la configuración, la volumetría, las fachadas y la imagen general del edificio. Las fachadas exteriores sí deben ser remozadas, la cubierta restituida a su estado original, y conservarse los accesos existentes mejorando la accesibilidad de las personas usuarias de sillas de ruedas, entre otras actuaciones.

Por tanto, la intervención se limitará a la redistribución y asignación de usos a las distintas plantas y a la rehabilitación integral de la envolvente, demolición de los elementos decorativos de las actividades anteriores, redistribución arquitectónica con tabiques y mamparas, y la dotación de nuevas instalaciones y equipamiento adecuado a los futuros usos.

Las indicaciones de Patrimonio al proyecto

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla aprobó el pasado 17 de septiembre el proyecto básico de reforma del edificio al entender que "la solución propuesta no altera la superficie ni los volúmenes existentes y supondrá una mejora de las condiciones del edificio". En mayo de 2023, la Comisión de Patrimonio aprobó el proyecto básico, pero solicitó información sobre cómo será el proyecto de ejecución.

Aunque también se advierte que "dado el entorno BIC donde se ubica, se considera necesario que la intervención cuide particularmente las soluciones de las instalaciones previstas en cubierta, previendo su mimetización o la instalación de celosías que las oculten, no solo a nivel de calle, sino también a nivel de volumen, soluciones cuyo cumplimiento queda a la comprobación del Ayuntamiento".

Además, Patrimonio indica que "no se considera adecuada la propuesta de vallado perimetral completo de la parcela, ya que este divide la rotonda existente y deja un espacio residual no ordenado entre el edificio y el Pabellón de Perú, debiendo estudiarse y coordinarse con la solución prevista para el conjunto en esta zona".

Durante estos años, Bandalai ha sufrido actos vandálicos que han agravado su abandono. Según explicó el Ayuntamiento en un comunicado, se mantendría una gran lona de la Fundación SSG cubriría la fachada próxima al Casino de la Exposición y se cerraría la propiedad para evitar nuevos actos vandálicos, debido al abandono absoluto que ha sufrido el edificio durante años, llegando incluso a ser refugio de personas sin hogar. Sin embargo, tanto la antigua discoteca Bandalai como el resto de edificaciones que forman parte del entorno han seguido sufriendo incidentes.