El centro de Sevilla estrena nueva calle: Santa Ángela de la Cruz reabre peatonalizada y con plataforma única

La calle Santa Ángela de la Cruz ha reabierto al tránsito peatonal tras una reurbanización integral que la convierte en plataforma única, con adoquín de Gerena y una estética acorde al proceso de recuperación del centro histórico de Sevilla, una intervención que mejora la accesibilidad y refuerza la identidad patrimonial del Casco Antiguo.

Obras finalizadas y mejora de infraestructuras

El Ayuntamiento de Sevilla ha finalizado las obras de sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento, así como la renovación integral del pavimento, en la calle Santa Ángela de la Cruz. Esta actuación se enmarca dentro del proyecto que está ejecutando Emasesa, en coordinación con la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y la Delegación de Movilidad, para la modernización de las infraestructuras y la reurbanización de las calles Santa Ángela de la Cruz, Dueñas y vías aledañas.

Tanto Santa Ángela de la Cruz como la calle Dueñas cuentan ya con un nuevo pavimento y redes renovadas, lo que supone una mejora en la calidad de vida de los vecinos y una mayor seguridad para peatones y vehículos.

Inversión y calendario de ejecución

El proyecto, con un presupuesto superior a 1,8 millones de euros, entra en su fase final, quedando pendientes únicamente los trabajos en la confluencia de las calles Gerona y San Juan de la Palma. La finalización completa de las obras está prevista antes de Semana Santa, con el objetivo de no interferir en el normal discurrir de las hermandades y la actividad del centro histórico en esa semana.

Con esta intervención se busca mejorar la calidad del suministro, renovar unas redes que presentaban problemas y evitar las incidencias por acumulación de aguas que se producían en la confluencia de Santa Ángela de la Cruz y Dueñas, al tiempo que se transforma la estética de este entorno del Casco Antiguo.

Prioridad peatonal y accesibilidad universal

Durante todo el proceso se ha mantenido la accesibilidad mediante la habilitación de pasos peatonales y rampas provisionales, cumpliendo en todo momento con la normativa vigente en materia de accesibilidad y seguridad.

Con esta intervención, se avanza en la recuperación de la estética tradicional del centro histórico de Sevilla, la modernización de las infraestructuras urbanas y la mejora del espacio público para vecinos y visitantes.