Sevilla se consolida en 2025 como ciudad de rodajes con 236 producciones audiovisuales

Sevilla se ha consolidado en 2025 como una de las principales ciudades de rodajes de España, tras acoger 236 producciones audiovisuales en distintos barrios y espacios emblemáticos a lo largo del año, según han informado fuentes del Ayuntamiento.

El elevado número de rodajes en Sevilla responde, entre otros factores, al trabajo de la Oficina de Rodajes del Ayuntamiento, un organismo público que facilita y centraliza los trámites administrativos para productoras nacionales e internacionales.

La Oficina de Rodajes impulsa las producciones en Sevilla

La Oficina de Rodajes actúa como ventanilla única, agilizando permisos de tráfico, ocupación de la vía pública y búsqueda de localizaciones, lo que ha convertido a Sevilla en un destino cada vez más atractivo para el sector audiovisual.

Series y películas rodadas en Sevilla

La progresión de las producciones audiovisuales en Sevilla ha sido constante durante el último año. Entre los títulos grabados en la ciudad destacan Berlín, The Walking Dead, Young Sherlock, Golpes, Constantinople o Nueve Lunas, entre otros.

Impacto económico de los rodajes en Sevilla

Los rodajes en Sevilla generan además un notable retorno económico. Solo entre enero y julio del año pasado, la inversión directa superó los 17 millones de euros, con beneficios para sectores como la hostelería, el transporte, los servicios técnicos y el comercio local.

Diversidad de formatos audiovisuales

Las grabaciones realizadas en la ciudad abarcan películas, series, documentales y anuncios publicitarios, lo que refuerza la imagen de Sevilla como un plató natural versátil y preparado para acoger todo tipo de producciones.

Con estos datos, Sevilla afianza su liderazgo como ciudad de rodajes en 2025 y consolida su atractivo para la industria audiovisual nacional e internacional.