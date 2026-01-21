Amenazas y un detenido en Sevilla durante una desocupación en la calle Castellar
El arrestado llevaba varios meses residiendo de forma irregular en un edificio en el que se ubican locales de artesanos y distintas asociaciones
La Policía Nacional ha detenido este miércoles a un hombre por un presunto delito de amenazas tras un incidente ocurrido en un edificio de la calle Castellar, en pleno Casco Antiguo de Sevilla, durante un intento de desocupación del inmueble.
Según han relatado testigos presenciales a Europa Press, el arrestado llevaba varios meses residiendo de forma irregular en el edificio, en el que se encuentran locales dedicados a la artesanía, el ocio y distintas asociaciones. El enfrentamiento se produjo cuando otro varón le recriminó su presencia y le instó a abandonar definitivamente el inmueble.
Estas recriminaciones habrían desencadenado, según las mismas fuentes, que el ahora detenido profiriera amenazas contra esta persona, lo que motivó la alerta a la Policía Nacional.
Hasta el lugar se desplazaron dos furgones policiales y cerca de una decena de agentes, que intervinieron para controlar la situación y procedieron a la detención del individuo implicado.
Fuentes policiales han confirmado a Europa Press el arresto y han indicado que el caso continúa bajo investigación. El detenido deberá prestar declaración en el marco de las diligencias abiertas.
