Consternación en el Ayuntamiento por la muerte del maquinista Fernando en el Rodalies: Sevilla amplía el luto un día más

Los miembros de la corporación del Ayuntamiento de Sevilla han realizado un minuto de silencio en Plaza Nueva para honrar la memoria de Fernando Huerta, el joven sevillano maquinista en prácticas que ha perdido la vida tras la caída de un muro en Rodalies. Han participado todos los grupos políticos presentes en el consistorio, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, miembros del Sevilla FC y la hermandad de La Macarena.

José Luis Sanz ha mostrado su pesar por lo ocurrido y ha anunciado que los tres días de luto decretados en la ciudad por el accidente de Adamuz se convertirán finalmente en cuatro tras esta nueva desgracia. "Llevamos toda la mañana intentando localizar a la familia, todavía no lo hemos conseguido, lo conseguiremos para ponernos a disposición de la familia para lo que puedan necesitar en estos dolorosos momentos", ha explicado el regidor. "Sobre todo, manifestar nuestras condolencias y nuestro apoyo a las familiares que en este momento lo están pasando mal".

Huerta estaba en Cataluña porque había aprobado recientemente las oposiciones. Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno, apuntó al terminar la comparecencia que "hemos venido a guardar este minuto de silencio para mostrar nuestra consternación, nuestro dolor compartido y sobre todo nuestro abrazo y apoyo a la familia".

Además, Toscano ha apuntado que "todos los recursos del Estado se pusieron a disposición de la familia, desde como podéis imaginar la propia Renfe, pasando por la Policía Nacional e incluso el apoyo psicológico que en su caso haya necesitado".

El suceso se produjo en torno a las 21 horas, cuando el joven se encontraba realizando las prácticas en un rodalies de la línea R4, entre las estaciones de Gélida y Sansadumí. "Se produce presumiblemente el derrumbamiento de un talud o de un muro que acomete con el propio tren y a partir de ahí, pues además del fallecimiento de Fernando, hay 5 heridos graves, 6 menos graves y otros 26 leves. No obstante, como sabéis, hay una investigación que está ahora mismo abierta y hay que ser prudente hasta tanto no avance la misma", explicó Toscano.

El subdelegado del Gobierno insistió que "hoy es el día de, como digo, demostrar el apoyo, la solidaridad con las familias, de ponernos a su disposición y de que tienen que pasar unos momentos complicados y complejos y tratar de colaborar con ellos en todo lo que puedan necesitar, en este caso de los recursos y de los resortes de los que dispone la Administración".