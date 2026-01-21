Una novela de Daniel Ruiz y un ensayo de Rafael Jurado Arroyo ganan los Premios Almudena Grandes 2025 de La Rinconada

La novela Mosturito (Tusquets), de Daniel Ruiz, y el ensayo Raíces y Maletas (Fundación José Manuel Lara), de Rafael Jurado Arroyo, han sido galardonados con el Premio Almudena Grandes 2025, un reconocimiento que otorga el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) a obras literarias publicadas el año anterior.

El premio distingue trabajos editados en 2024 en las modalidades de novela y ensayo, valorando especialmente su calidad literaria y su potencial para ampliar su difusión entre los lectores, en un contexto marcado por la creciente oferta editorial.

Según ha explicado Raquel Vega, primera teniente de alcalde y delegada de Cultura de La Rinconada, que ha ejercido como secretaria del jurado sin derecho a voto, el objetivo del galardón es dar una nueva oportunidad a libros que compiten con numerosas novedades que copan librerías y espacios de crítica cultural.

El jurado de los Premios Almudena Grandes ha estado presidido por el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y ha contado con la participación de escritores y profesionales del ámbito cultural como Fernando Iwasaki, Eva Díaz Pérez, Salvador Gutiérrez Solís, Mercedes de Pablos y Fernando Repiso, entre otros.

El fallo destaca que ambas obras son "verdaderas joyas literarias", tanto en el ámbito de la ficción social como del ensayo histórico, al abordar temas de gran relevancia en la historia reciente de España.

En concreto, la novela premiada se centra en la problemática del bullying, mientras que el ensayo analiza la justicia social y la emigración española a Centroeuropa durante las décadas de los años 50, 60 y 70. Para el jurado, ambos títulos reflejan los valores y principios presentes en la obra de Almudena Grandes.

La entrega de los premios tendrá lugar el próximo mes de marzo, en una ceremonia que se celebrará en el Centro Cultural de La Rinconada.