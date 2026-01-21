Desvían un vuelo procedente de Sevilla por el temporal en Bilbao

Un vuelo procedente de Sevilla con destino Bilbao que debía aterrizar a las 10:50 horas ha sido finalmente desviado a Vitoria debido a las fuertes rachas de viento del sur que afectan a Euskadi desde la madrugada de este miércoles, una situación meteorológica adversa que ha provocado el desvío de siete vuelos y la cancelación de otro en origen.

Incidencias por viento en el aeropuerto de Bilbao

Según han informado fuentes de Aena, el primero de ellos ha sido un avión procedente de Madrid, con hora de aterrizaje a las 7:40, que ha tenido que regresar a su aeródromo de origen. A las 8:20 horas, un vuelo con salida Barcelona ha tenido también que volver al aeropuerto de la capital catalana.

Más tarde, un avión que despegó desde Milán ha sido desviado a Burdeos y otro procedente de Alicante a Barcelona. El vuelo de Barcelona que tenía previsto partir a las 10:25 horas ha quedado cancelado en origen, mientras no han podido tomar tierra en Bilbao ni el avión de Palma con llegada a las 10:35 ni el de Sevilla que debía aterrizar a las 10:50 horas. Ambos han sido desviados a Vitoria.

Más desvíos a Vitoria

Por ultimo, a las 10:50 un vuelo procedente de Munich ha tenido que aterrizar en Vitoria ante la imposibilidad de hacerlo en el aeropuerto de Bilbao, donde a las 11:45 horas se mantienen las fuertes rachas de viento.

Ni el aeropuerto de Foronda, en Álava, ni el de Hondarribia, en Gipuzkoa, han registrado incidencias.