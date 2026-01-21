Detenida en Sevilla la cuidadora de una mujer muerta en el incendio de su vivienda
Gracias a la rápida intervención de los bomberos, el fuego en la vivienda de Sevilla no se propagó, aunque la propietaria murió tras sufrir quemaduras e inhalación de humo
La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a una mujer por su presunta implicación en un incendio provocado de forma intencionada en una vivienda de la capital hispalense, unos hechos de extrema gravedad que acabaron con la muerte de la propietaria del inmueble a causa de las graves lesiones sufridas.
Intervención clave de los bomberos
El incendio se produjo de madrugada y afectó únicamente a la vivienda donde se originó, gracias a la rápida intervención de los servicios de bomberos, que impidieron su propagación a otros domicilios colindantes.
La propietaria del inmueble resultó gravemente herida por quemaduras e inhalación de humo, llegando a entrar en parada cardiorrespiratoria, de la que fue rescatada tras las maniobras de reanimación practicadas por los servicios de emergencia, falleciendo posteriormente a consecuencia de las lesiones sufridas.
Por las circunstancias observadas se pudo determinar que el incendio había sido provocado de manera intencionada por intervención humana, iniciándose la correspondiente investigación policial.
Investigación policial y detención
Las pesquisas se centraron en otra moradora de la vivienda, que residía temporalmente en el domicilio como cuidadora de la víctima y que logró salir del inmueble cuando se produjo el incendio. Como resultado de la investigación, se determinó la presunta participación de esta persona en los hechos, procediéndose a su detención como presunta autora de un delito de homicidio y otro de incendio.
La detenida fue puesta a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.
