Jesús Carrillo, guía turístico: "Bajo uno de los monumentos más icónicos de Sevilla se esconden dos lápidas romanas"

Dos lápidas romanas del siglo II incrustadas a los pies de la Giralda. Se trata de un tesoro oculto a simple vista que pasa desapercibido para la mayoría de turistas y que es un fiel reflejo del paso de civilizaciones que ha vivido Sevilla durante su larga historia.

"Bajo uno de los monumentos más icónicos de Sevilla se esconden dos lápidas romanas y poca gente sabe esto", ha señalado al respecto Jesús Carrillo, guía turístico de Cádiz, que ha visitado la capital hispalense y se ha topado con "este secreto romano" situado bajo la Giralda.

Por qué hay lápidas romanas en un monumento almohade

En concreto, estas dos lápidas pertenecen a dos soldados romanos, Lucio Castricio y Julio Possessor, que vivieron durante el siglo II. Fue diez siglos después, en el XII, durante la época almohade, cuando las losas fueron reutilizadas como material de construcción para levantar el alminar.

"Estas dos lápidas romanas colocadas en la base de la Giralda son un auténtico detalle oculto", ha señalado el guía turístico sobre estas placas localizadas en la esquina noreste de la Giralda.

Las losas de la Giralda, un gesto de honra a los soldados romanos

Además, ha explicado que, con estas losas, "se les honra y se les recuerda por sus éxitos, además de hacer un homenaje a su familia". Para ello, estas lápidas aún mantienen de forma legible su relieve y sus líneas latinas.

Así, en pleno Centro de la capital hispalense, se pueden encontrar restos auténticos del pasado romano de Hispania localizados en el basamento de la torre almohade que muestra que el pasado romano de Sevilla no desapareció, sino que se transformó e incorporó en la ciudad que es en la actualidad.

"Estas dos lápidas son muestras de nuestro pasado y nos invitan viajar en el tiempo", ha recalcado el guía gaditano.