Jurassic Park llega a FIBES con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla interpretando su banda sonora original en directo

Tras el éxito de la proyección de El Señor de los Anillos la temporada pasada, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla se prepara para llevar a la gran pantalla del Auditorio FIBES la aclamada película de Steven Spielberg Jurassic Park.

El próximo viernes 23 de enero a las 20:00 horas, el público podrá disfrutar de la fantástica banda sonora compuesta por John Williams bajo la batuta del compositor australiano Anthony Gabriele.

Cine y música en directo

Este espectáculo no solo es un concierto, sino que mezcla música y cine para ofrecer a su público una experiencia inmersiva. Si ya de por sí Jurassic Park supuso una auténtica revolución para una generación entera, los asistentes tendrán la oportunidad de revivir esta aventura cinematográfica con el enfoque totalmente renovado gracias a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS).

Mientras la película se proyecta en versión original subtitulada en español (VOSE) en una pantalla gigante, la ROSS interpretará en directo cada nota de la imponente partitura, considerada una de las más icónicas de la historia del cine. John Williams, ganador de cinco premios Oscar, creó una música que se ha convertido en símbolo de lo majestuoso y lo asombroso, con temas inolvidables que evocan tanto la grandeza de los dinosaurios como la emoción de un descubrimiento científico sin precedentes.

"Feeling ROSS", proyectos diferentes para un público variado

El concierto se enmarca en el Ciclo Feeling ROSS, una iniciativa de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla orientada a explorar formatos innovadores con los que ampliar audiencias y acercar la música sinfónica a públicos de todas las edades. La propuesta llega avalada por el éxito obtenido la pasada temporada con la proyección de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo acompañada de su banda sonora en directo.

Me gustaría poder hacerlo cada temporada, hacer una película con la interpretación de la banda sonora en directo. Jordi Tort — Director gerente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

En su entrevista ofrecida para El Correo de Andalucía, Tort explica que la elección de Jurassic Park no es casual, sino que "son grandes blockbusters de la historia del cine". La película de Steven Spielberg, convertida ya en un clásico más de tres décadas después de su estreno, ofrece una experiencia especialmente atractiva por su carácter reconocible, espectacular y emocional, en la que la música desempeña un papel clave en la intensidad de sensaciones que genera la obra, subraya el director gerente de la ROSS.

Anthony Gabriele, un referente internacional en el cine con orquesta

Anthony Gabriele, director musical invitado, dirigirá la propuesta de cine con orquesta de esta temporada de la ROSS. / El Correo

Con una trayectoria marcada por la versatilidad y el prestigio internacional, Anthony Gabriele se ha consolidado como uno de los directores más destacados en el ámbito del cine con orquesta. A lo largo de su carrera ha dirigido a más de 50 formaciones sinfónicas en más de 20 países y ha actuado en escenarios de referencia como el Royal Albert Hall de Londres, el Concertgebouw de Ámsterdam o el KKL de Lucerna. Especialista en este formato, suma cerca de 40 títulos dirigidos con proyección en directo, además de una sólida experiencia en musicales y ópera, lo que lo ha convertido en un director crossover de referencia, reconocido por su pasión interpretativa y su profundo conocimiento del repertorio.

Auditorio FIBES

Una cita única para redescubrir un clásico

Con Jurassic Park, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla vuelve a demostrar que el cine con orquesta es mucho más que una proyección: es una experiencia diferente que conecta generaciones, amplía públicos y sitúa a la ROSS a la vanguardia de los formatos sinfónicos actuales. Una cita única para redescubrir un gran clásico del cine desde una perspectiva tan emocionante como irrepetible.