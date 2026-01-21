El Medio Maratón de Sevilla permitirá trasladar los dorsales a 2027 por el accidente de tren en Adamuz
El evento se celebra este domingo 25 de enero de 2026
A.M.R
La organización del Medio Maratón de Sevilla ha anunciado que permitirá trasladar los dorsales a la edición de 2027 a aquellos corredores que no puedan desplazarse hasta la capital andaluza este fin de semana como consecuencia del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que estará suspendida la conexión con Madrid hasta el 2 de febrero.
La decisión responde a las numerosas peticiones recibidas por parte de atletas que afrontan graves problemas logísticos para llegar a Sevilla, especialmente desde distintos puntos de Andalucía y del resto del país. Desde la organización han querido mostrar su sensibilidad ante la situación excepcional provocada por el siniestro.
En un comunicado oficial, el Medio Maratón de Sevilla ha expresado además su solidaridad con las víctimas y los heridos, así como con sus familiares y allegados. Como gesto de respeto y recuerdo, se ha anunciado que antes de la salida de la prueba, prevista para este domingo, se guardará un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en el accidente.
Habrá minuto de silencio antes de la prueba
El evento se celebra este domingo 25 de enero de 2026 y contará con una gran participación, en concreto, más de 20.000 corredores que supondrán el récord de la prueba.
Para canalizar las solicitudes, la organización ha informado de que en las próximas semanas se activará un protocolo específico de atención a los corredores afectados, que podrán gestionar el traslado de su dorsal a través de una cuenta de correo electrónico habilitada expresamente para este fin.
Con esta medida, el Medio Maratón de Sevilla busca facilitar una solución justa y flexible a los participantes perjudicados por una situación ajena a la prueba, al tiempo que se suma al duelo colectivo por una tragedia que ha conmocionado a toda Andalucía.
