Sevilla transforma la calle Imaginero Castillo Lastrucci en plataforma única y recupera el adoquín de Gerena

La calle Imaginero Castillo Lastrucci, en pleno Casco Antiguo de Sevilla, está siendo objeto de una actuación para convertir su tramo más estrecho en plataforma única y mejorar el estado del pavimento sin perder su carácter tradicional. Las obras, impulsadas por la Gerencia de Urbanismo, afectan al segmento comprendido entre las calles San Vicente y Carmen y cuentan con un plazo de ejecución aproximado de dos meses, según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla.

Los trabajos incluyen la pavimentación de 122 metros cuadrados, con la creación de dos aceras a un mismo nivel, revestidas con solería hexagonal pulida, y la reposición del adoquín de Gerena en la calzada, que ocupará una superficie de 97 metros cuadrados. Tras el adoquinado, se procederá al pintado de la señalización horizontal para completar la actuación.

Accesibilidad y respeto al patrimonio urbano

La intervención permitirá adaptar la calle a la normativa actual de plataforma única, facilitando la movilidad de peatones y vecinos y mejorando la seguridad en la circulación, al tiempo que se mantiene el aspecto histórico de esta vía que conecta San Vicente con Torneo. El uso del adoquín de Gerena, material emblemático del urbanismo sevillano, refuerza la apuesta municipal por conservar la estética tradicional del centro histórico.

Con esta actuación, Castillo Lastrucci se suma al proyecto municipal de accesibilidad universal y recuperación del paisaje urbano del Casco Antiguo, una estrategia que busca calles más cómodas y seguras, pero también más cuidadas desde el punto de vista patrimonial.

Colocación del adoquín de Gerena sobre la calle Imaginero Castillo Lastrucci / Ayuntamiento de Sevilla

Más de 13,5 millones invertidos en el Casco Antiguo

Según datos del Ayuntamiento de Sevilla, el Consistorio ha invertido ya más de 13,5 millones de euros en obras de mejora y transformación de calles del centro histórico. A las actuaciones ya finalizadas en vías como Zaragoza o Cuesta del Rosario se añaden otras en marcha, como la reurbanización de Méndez Núñez, con un presupuesto de 1,4 millones de euros, o las obras en Teodosio, Santa Ángela de la Cruz y Dueñas, que superan los 3 millones.

También avanzan los trabajos de mejora del pavimento en las entrevías de la Avenida de la Constitución, donde se están sustituyendo losas por adoquín, con previsión de finalización antes de la próxima Semana Santa. A ello se suma la gran intervención en Plaza Nueva, con una inversión superior a 4,5 millones de euros y un plazo de ejecución de unos 18 meses, que busca ordenar el espacio, renovar infraestructuras y potenciar la iluminación y el arbolado.

En paralelo, desde 2023 se han realizado reasfaltados en más de una veintena de calles del distrito, con una inversión que supera el millón de euros, y se preparan nuevos proyectos como la transformación del entorno del Teatro Lope de Vega y el Casino de la Exposición, dotada con 6,3 millones, además de las obras del Tranvibús que conectará Sevilla Este con el centro de la ciudad.

La actuación en Castillo Lastrucci se enmarca así en un conjunto más amplio de intervenciones con las que el Ayuntamiento de Sevilla busca modernizar el Casco Antiguo sin renunciar a su identidad histórica.