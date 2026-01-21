El 'stand' de la provincia Sevilla en Fitur se convierte en punto de encuentro de profesionales tras cancelar la agenda institucional

La provincia de Sevilla se ha convertido en un punto de encuentro de profesionales. Después de la cancelación de los actos oficiales y de la visita de las autoridades e instituciones a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), la Diputación provincial ha decidido convertir su espacio en este encuentro en un espacio para el trabajo de los expertos del sector con el personal técnico de Prodetur (Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo de la Diputación de Sevilla).

Según los datos que maneja la institución provincial, el turismo supone un 22% de la riqueza de la provincia. Sin embargo, la Diputación que dirige Javier Fernández ha suspendido las 60 presentaciones que tenía cerradas con distintos municipios y empresas como muestra de luto y apoyo a las víctimas por el accidente ferroviario de Adamuz, que, por el momento, deja más de 40 víctimas mortales.

Ante esta situación, el stand ha funcionado como un espacio de trabajo y encuentro profesional, que, según la Diputación ha facilitado "reuniones y contactos entre empresas y entidades del sector". Así, Prodetur ha desarrollado una agenda centrada principalmente en encuentros y reuniones entre profesionales con agencias de viajes, turoperadores, consultoras y empresas de servicios turísticos, así como representantes extranjeros.

"Nuestro papel en esta feria es facilitar que las empresas y los destinos de la provincia puedan mantener su agenda profesional con la máxima normalidad posible, dentro del respeto y la sobriedad que exige la situación", ha explicado el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans. El dirigente ha insistido en que "el objetivo es seguir respaldando al tejido turístico sevillano, que es una parte esencial del empleo y la actividad económica".

Rodríguez Hans ha aprovechado la ocasión para conversar con distintos representantes del sector turístico y ha subrayado el apoyo de la institución provincial a la industria del turismo. En esta línea, el vicepresidente de Prodetur ha explicado que "Fitur representa una oportunidad estratégica para municipios y empresas, y desde Prodetur queremos que este stand siga siendo un espacio útil para generar contactos y abrir vías de colaboración"

Con un aumento de pernoctaciones en plazas extrahoteleras en un 50% Fitur se convierte cada año en una cita fundamental para la promoción turística de la provincia. Para esta ocasión, la Diputación buscaba conseguir nuevos viajeros, consolidar el crecimiento del turismo internacional y promocionar un turismo "enfocado en las experiencias", en un territorio con un millón de visitantes, pero el accidente lo ha cambiado todo.

El luto invade el Pabellón de Andalucía en Fitur. Los crespones negros se multiplican entre los carteles que nombran a cada una de las provincias de la comunidad, la mayoría de las cuales, como ha hecho la propia Junta y distintos ayuntamientos, han cancelado su agenda institucional en la principal feria de turismo del país como símbolo de respeto a las víctimas del accidente ferroviario que ha conmocionado a todo el país.