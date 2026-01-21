La Universidad de Sevilla, a la vanguardia de la investigación de la fusión nuclear como energía del futuro

Segundo consejo de gobiermo de la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas. Este miércoles ha presidido este 21 de enero su segundo Consejo de Gobierno, estrenando la iniciativa de retransmitor online las sesiones con el fin de aportar una mayor transparencia a los temas que se abordan en este órgano colegiado, y tras la toma de posesión del pasado 8 de enero. Entre los principales temas abordados en esta sesión destacan la nueva estructura del equipo de gobierno y la creación de la Smart Fusion Energt, una spin-off pionera en fusión nuclear.

Durante la sesión del Consejo de Gobierno, la rectora ha lamentado el fallecimiento de una usuaria del programa de Convivencia de estudiantes con personas mayores con motivo de un incendio provocado por la estudiante con la que convivía, que ha sido detenida. En el apartado principal del Consejo de Gobierno, la Rectora ha explicado la configuración y la nueva estructura del equipo de gobierno ampliado, con el objetivo de lograr una mayor trasparencia. Entre las novedades introducidas en la configuración del nuevo equipo de gobierno con el que echa a andar esta nueva etapa en la institución, ha explicado que se trata de "un cambio relevante en la forma de configurar el reparto de las competencias en la US con el que se alinea con el conjunto de las universidades públicas españolas".

Una iniciativa sobre fusión nuclear como "la energía del futuro"

En materia de innovación y transferencia del conocimiento y emprendimiento, el Consejo de Gobierno ha autorizado la creación de Smart Fusion Energy, una spin-off pionera en fusión nuclear que se crea para acelerar el desarrollo y la transferencia de soluciones en energía de fusión, una de las tecnologías con mayor potencial para convertirse en fuente energética estratégica del futuro.

Esta iniciativa está promovida por los investigadores de la Universidad de Sevilla Eleonora Viezzer y Manuel García Muñoz, con una trayectoria de referencia internacional en física del plasma y fusión. Viezzer ha logrado dos proyectos del Consejo Europeo de Investigación (ERC), un hito excepcional por su nivel de competitividad, y García Muñoz ha sido científico en el Instituto Max Planck (Alemania) y ha recibido el Landau Spitzer Award, concedido conjuntamente por sociedades científicas europeas y estadounidenses.

Smart Fusion Energy se apoya en una infraestructura científica singular: el tokamak Smary, un dispositivo avanzado para investigación en fusión nuclear, único en España en su género, ubicado en el Centro de Innovación de la Universidad de Sevilla, Ciu3A, en el Puerto de Sevilla. A partir de este desarrollo, el proyecto busca dar el salto hacia aplicaciones que acerquen la fusión a escenarios reales.

Noticias relacionadas

En un contexto internacional, la creación de esta spin-off sitúa a la Universidad de Sevilla en la primera línea de la innovación energética, reforzando su papel como institución capaz de transformar investigación de alto impacto en proyectos con ambición global. La empresa se basará en tecnología patentada por la Universidad de Sevilla, desarrollada por el propio equipo investigador, consolidando un hito de transferencia de conocimiento en uno de los retos tecnológicos más decisivos de las próximas décadas.