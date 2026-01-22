El aeropuerto de Sevilla estrena una nueva ruta directa a una de las playas más famosas de Italia

El aeropuerto de Sevilla ampliará este verano su oferta de destinos internacionales con la puesta en marcha de una nueva ruta directa a la isla italiana de Cerdeña. Volotea ha anunciado que conectará la capital andaluza con Olbia-Costa Smeralda a partir del 29 de mayo, en una operativa que se mantendrá activa hasta septiembre de 2026, coincidiendo con la temporada alta de viajes.

Esta nueva conexión refuerza el papel del aeropuerto de Sevilla como nodo estratégico de enlaces mediterráneos y amplía las opciones de escapadas estivales desde la ciudad, uno de los mercados prioritarios para la aerolínea en Andalucía, según ha informado la compañía en un comunicado.

Frecuencia de las rutas Sevilla - Cerdeña

La ruta contará con dos frecuencias semanales, los martes y viernes, lo que permitirá programar un total de 74 vuelos y más de 13.300 asientos a lo largo de la temporada. El enlace facilitará un acceso directo y cómodo a uno de los destinos turísticos más demandados de Italia durante el verano.

“Estamos muy satisfechos de seguir ampliando nuestra oferta en Sevilla con una ruta que conecta la ciudad con uno de los enclaves más atractivos del Mediterráneo”, ha destacado Gabriel Schmilovich, director general de estrategia de Volotea.

Con esta incorporación, y tras anunciar también las futuras rutas a Lille y Florencia, que comenzarán a operar en mayo y septiembre de 2026, respectivamente, Volotea ofrecerá desde el aeropuerto de Sevilla cuatro conexiones nacionales —Asturias, Bilbao, San Sebastián y Santander— y seis internacionales: Burdeos, Lille, Florencia, Verona, Atenas (en código compartido con Aegean) y Olbia.

Desde que inició sus operaciones en Sevilla en 2012, la aerolínea ha transportado más de 1,6 millones de pasajeros desde la capital andaluza. De cara a 2026, Volotea prevé poner a la venta cerca de 390.000 asientos desde Sevilla, lo que supone un incremento del 34 % respecto a 2025 y del 175 % en comparación con 2019, consolidando así su apuesta por el aeropuerto hispalense.