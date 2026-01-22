Sevilla pone fin al deterioro de los bancos del Paseo de las Delicias: avanza el mayor proyecto de restauración

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, avanza en un proyecto de restauración integral para recuperar los 14 bancos históricos y el muro de defensa del Paseo de las Delicias, situados entre los puentes de San Telmo y Los Remedios, con una inversión superior a los 84.600 euros, una actuación que permitirá "devolver el esplendor", según el Ayuntamiento, a este enclave patrimonial clave del entorno del Palacio de San Telmo, el Parque de María Luisa y la Plaza de España.

Un patrimonio muy deteriorado

La principal patología que presentan estos bancos de ladrillo rojo y que más daña su imagen es la suciedad y la pérdida de elementos compositivos por el paso del tiempo. De los 14 bancos, actualmente sólo dos conservan todos sus elementos, mientras que el resto presenta grandes deficiencias, no sólo por la desaparición de las bolas decorativas, sino también por la fragmentación o pérdida de los pedestales sobre los que se asentaban.

Un deterioro histórico constante

Desde su construcción en 1917, el deterioro de los bancos y la pérdida de elementos ha sido una constante. Por ello, el consistorio, tras la última restauración realizada en el año 2008, ha llevado a cabo una limpieza profunda de la zona, ya que la totalidad de la superficie estaba cubierta por una capa de suciedad derivada de la contaminación ambiental. En algunas zonas se apreciaba una costra negra provocada por la concentración de partículas contaminantes procedentes del intenso tráfico de vehículos del Paseo de las Delicias.

Técnicas de limpieza y consolidación

La limpieza para la eliminación de residuos adheridos se ha realizado mediante proyección en seco de chorro de árido a baja presión, ajustada a la resistencia del material, atendiendo especialmente a no erosionar ni alterar las superficies. A continuación, se ha aplicado un tratamiento consolidante para estabilizar el material en sus capas más superficiales. En los puntos donde existe descohesión superficial, el consolidante se aplica hasta la saturación. Las pequeñas fisuras se sellan con cal aérea y silicato molturado muy fino en suspensión acuosa, con una terminación a bajo nivel respecto a la superficie de los bancos.

Reposición de elementos y reintegración

Las juntas de unión y los bordes se repondrán con morteros que respetan la textura y la tonalidad cromática originales, previa limpieza de materiales de intervenciones anteriores. Para la reintegración de las piezas desaparecidas, se están realizando matrices en poliestireno expandido para fabricar los moldes de cada pieza faltante en escayola E-35, tras un estudio previo de los despieces. Las piezas se elaboran con arcilla de chamota fina SIO2, aplicando la técnica del apretón, con dos cocciones, la primera a 1050 ºC y la segunda a 960 ºC, incorporando un tratamiento de engobe para unificar el tono.

Los bancos del Paseo de las Delicias

Los 14 bancos del Paseo de las Delicias, situados en el muro de defensa, miden 4,18 metros de ancho y se intercalan cada 23,44 metros aproximadamente. A ambos lados de cada banco se levanta un pequeño pilar de planta cuadrada, rematado por una moldura semicurva. Sobre esta se dispone un pedestal de tres cuerpos decrecientes, coronado por una bola de 0,22 centímetros de diámetro, todo ello realizado en ladrillo rojo. Los asientos, originalmente también de ladrillo, están recubiertos en la actualidad por piezas de mármol Macael.