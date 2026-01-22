La Catedral de Sevilla celebrará una misa funeral por las víctimas de Adamuz y el maquinista sevillano fallecido

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha anunciado este jueves la celebración de una misa funeral en la Catedral de Sevilla en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y de Fernando Huerta, el joven maquinista sevillano fallecido en el accidente ferroviario de Gelida, dos tragedias que han conmocionado al país.

Fecha y lugar de la misa en Sevilla

La misa funeral tendrá lugar el próximo miércoles 28 de enero a las 20:00 horas en la Catedral, según ha señalado el arzobispo de Sevilla en una publicación en la red social X.

Otras celebraciones y homenajes

La archidiócesis de Sevilla se suma a la de Granada, que celebrará su misa funeral este viernes 23 de enero. Asimismo, el 31 de enero tendrá lugar un homenaje de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz en Huelva.

Balance de víctimas en Andalucía

Según el último dato de la Junta de Andalucía, 43 personas han fallecido en el accidente ferroviario ocurrido en la tarde del pasado domingo 18 de enero.

La Macarena y la familia del maquinista

En paralelo, la Hermandad de la Macarena ha ofrecido a la familia de Fernando Huerta la posibilidad de celebrar su misa funeral en su Basílica, al ser miembro de la corporación.

Fuentes de la hermandad han señalado a Europa Press que por el momento no hay respuesta a su oferta y que es la familia "quien marca los tiempos".

El accidente de Gelida

El maquinista sevillano es la única persona fallecida del accidente de Gelida, que ha dejado cinco heridos graves, seis menos graves y 26 leves. Ese día, el tren de la línea R4 de Rodalies descarriló tras la caída de un muro de contención provocada por el temporal, este martes 20 de enero.