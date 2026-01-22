Césped artificial por albero y casetas por 55.000 euros: así es la Feria de Madrid que copia a la de Sevilla

"Será el recinto ferial más grande de Europa". Con estas palabras anunciaba el torero Sebastián Castella en sus redes sociales a Madrilucía, la nueva feria de Madrid que pretende imitar la identidad de la Feria de Abril, tal y como informó El Correo de Andalucía el pasado sábado. A las horas se sumaron otros rostros conocidos del mundo de la cultura y el espectáculo, como el bailaor Farruquito, para promocionar el macroevento que pretende trasladar el espíritu y la alegría andaluza a la capital madrileña.

El proyecto está organizado por la empresa AMR Produce, responsable del Andalucía Big Festival, y cuenta bajo la colaboración del Ayuntamiento de Madrid. Pero, no durará una semana como acostumbra la feria de Sevilla ni coincidirá en la misma fecha. La cita se celebrará del 9 de mayo al 7 de junio de 2026, coincidiendo con la Feria de San Isidro y la temporada taurina en Las Ventas.

Casetas por 55.000 euros en Madrilucía

La ubicación elegida es el recinto de Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde, un espacio de 200.000 metros cuadrados preparado para grandes eventos. Aunque no ha sentado muy bien a los vecinos de Getafe, municipio con el que linda el espacio que pretende acoger a 800.000 visitantes, que han protestado por los numerosos problemas de tráfico que puede ocasionar este evento. Desde el equipo de José Luis Martínez Almeyda aseguran que " están en contacto con los promotores para que el evento se pueda desarrollar con las mínimas afecciones posibles, tanto en la movilidad como también en cualquier otra cuestión relativa a los ruidos y horarios".

Serán 20 días de celebración de rebujito, paseos a caballo, desfiles de flamenca y música en directo. Eso sí, las sevillanas se bailarán sobre el césped artificial que han preparado para las 400 casetas que colocarán en el recinto. No es un precio que todo el mundo esté dispuesto a pagar: abono semanal por 1.999 euros y el alquiler de una caseta a 55.000 euros. Aunque hay opciones más lujosas y exclusivas que tendrán una experiencia premium que alcanza los 59.000 euros.

Polémica en redes sociales en Sevilla

La noticia ha levantado polémica entre los sevillanos, donde muchos internautas creen que Madrilucía es una imitación de la Feria de Abril. "Se han apropiado de la cultura nuestra", expresaba un usuario en la publicación en Instagram de El Correo de Andalucía.

En pocas horas, la noticia acumuló centenares de comentarios con opiniones divididas llenas de guasa, ironía o incluso hasta prudencia. "Exportar el concepto a otros lugares. Ya se ha realizado en Huelva con la Feria de Otoño y ahora toca Madrid. Es lo que hay", expresaba otro seguidor.

Incluso, el influencer Malacara ha expresado, con la ironía que le caracteriza, a través de sus redes sociales que "Madrilucía será la mejor Feria de España". En el vídeo explica las diferencias que encuentra con la Feria de Abril. "Si antes el albero te llegaba hasta la rodilla, ahora se hará sobre césped para jugar alguna pachanga de fútbol". Incluso se refiere al lujo de los baños que tendrán las casetas premium de Madrilucía, en comparación con los baños de las casetas de la Feria de Sevilla que los define como "un deporte de riesgo".

El creador de contenido concluye el divertido vídeo con sarcasmo "Objetivamente la Feria de Madrid es mejor y así no tendrán que venir a Sevilla". En definitiva, una feria andaluza transportada en Madrid que, antes incluso de celebrarse, ya ha levantado mucha polémica.