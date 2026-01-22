Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fitur

La Diputación negocia en Fitur el vuelo entre Sevilla y Miami

El viajero estadounidense es el primero en pernoctaciones internacionales en la provincia

Aeropuerto de Sevilla, tras la reciente remodelación.

Aeropuerto de Sevilla, tras la reciente remodelación. / AENA / Europa Press

Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

Primero vino Estambul y ahora Sevilla va a por Miami. La Diputación provincial se ha reunido este jueves en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con el director de desarrollo del aeropuerto estadounidense, Emir Pineda, para que el vuelo transatlántico sea pronto una realidad. Esta petición recobró fuerza después de que Málaga consiguiera el vuelo a Nueva York por el que pujaba la capital hispalense.

Hace años que Sevilla reclama una conexión aérea con la capital de Florida. Ya en 2024, Sevilla fue invitada a Miami con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad, por primera vez. Allí, Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento hispalense, se reunió con las autoridades locales para mostrar "la oferta cultural que ofrece la ciudad de Sevilla". Sin embargo, la propuesta no terminó de cuajar.

Ahora, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, se ha reunido con Pineda para lograr una conectividad "clave" para ambos territorios. Así, la Diputación provincial ya realizó una misión comercial en 2025 y ahora aboga por "seguir trabajando en la conexión directa". De hecho, el dirigente provincial se ha mostrado muy positivo ante la posibilidad de conseguir objetivos en esta dirección.

Todas las opciones sobre la mesa

Este era uno de los principales propósitos de la Diputación. El propio Rodríguez Hans reconocía antes de llegar a Fitur que la nueva conexión con Estambul "se ha consolidado" y la ha definido como "la gran puerta que nos abre al mundo asiático", pero insistía en la importancia de conseguir un vuelo transoceánico. Así, desde la institución provincial subrayaban que el estadounidense es "un mercado principal" para el turismo sevillano.

Pineda ha explicado que trabajan con todas las opciones posibles sobre la mesa para que las compañías aéreas, especialmente las estadounidenses, encuentren la mejor forma para establecer la conexión. Así, entre otros puntos, ambos responsables han tratado de definir cuál sería el tipo de avión más adecuado de las aerolíneas que pudieran estar interesadas en realizar esta ruta internacional.

"Nos unen muchas cosas", ha defendido el representante de Prodetur tras el encuentro. Por ello, ha señalado que resulta fundamental "mantener esta colaboración y este trabajo para viajar directamente entre las dos ciudades cuanto antes". De hecho, la ciudad de Sevilla ultima un hermanamiento con la capital de Florida después de que el Gobierno de EE.UU. aprobara la propuesta en marzo.

EE. UU., el principal mercado extranjero

El turismo en la provincia de Sevilla no deja de crecer. Según los datos de la institución que dirige Javier Fernández, en el último año, un millón de personas decidieron visitar alguno de los municipios más allá de la capital. Además, entre los objetivos de la Diputación de cara a este Fitur es reforzar la capacidad del territorio de "consolidar un turismo extranjero de mucha calidad que deja muchos recursos".

Entre los visitantes extranjeros que se decantan por conocer en profundidad la provincia, los estadounidenses lideran el ránking de pernoctaciones. Así, los visitantes llegados del país de Donald Trump suponen el 12,76% del total, seguido por Francia, con el 12,35%. Sin embargo, para poder llegar a cualquiera de estos lugares deben aterrizar primero en Madrid, Barcelona o algunas de las capitales europeas.

La Diputación mantiene numerosos encuentros de trabajo entre profesionales mientras la agenda institucional ha quedado cancelada por el accidente ferroviario de Adamuz que ha dejado 45 víctimas mortales. Así, los reyes Felipe y Letizia han acudido este jueves a primera hora al Pabellón de Andalucía, lleno de crespones negros por el luto, de la feria de turismo para firmar en el libro de condolencias.

