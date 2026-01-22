Green Spa llega al Aljarafe sevillano: un nuevo refugio para desconectar y cuidarse

El ritmo de vida actual, marcado por la inmediatez y la falta de pausas reales, ha hecho que cada vez más personas busquen espacios donde bajar el ritmo y cuidarse sin demasiadas complicaciones. El bienestar ya es parte de la rutina diaria y la desconexión se ha convertido en un lujo que no está al alcance de cualquiera. Es por ello, que espacios como Green Spa, se convierten en una vía de escape ideal para todo aquel que busque tranquilidad y armonía a un paso de Sevilla.

Un nuevo spa en el Aljarafe para desconectar sin irse lejos

Ubicado en Mairena del Aljarafe, Green Spa se presenta como una opción para quienes buscan un espacio de relax, sin renunciar a la comodidad ni a la tranquilidad. Su localización estratégica permite un acceso rápido desde la capital, lo que lo convierte en una alternativa perfecta para escapadas cortas o planes de un día sin grandes desplazamientos.

Green Spa: una experiencia de bienestar pensada para el descanso real

Más allá de los tratamientos o las instalaciones, Green Spa nace con una filosofía clara: ofrecer un descanso auténtico, alejado del ruido y de las prisas. El espacio ha sido concebido como un refugio de calma, donde cada elemento invita a bajar el ritmo y a reconectar con uno mismo. La iluminación, los materiales, los sonidos y las temperaturas crean un ambiente único y envolvente que favorece la relajación desde el primer momento.

Piscina climatizada

Baño turco

Sauna finlandesa

Banco térmico

Cascada de Hielo

Sala multifuncional

Tratamientos de la mano de profesionales

Aquí, el bienestar se entiende como cuidado personal consciente, como una pausa necesaria para el cuerpo y la mente. Green Spa propone una experiencia que no se mide en minutos, sino en sensaciones: la de detenerse, respirar y dejar atrás el estrés cotidiano en un entorno pensado para la desconexión real.

El valor añadido de estar dentro del Hotel Apartamentos Simón Verde

Fachada de Hotel Apartamentos Simón Verde y "Green Spa" su nuevo centro de bienestar / El Correo

La experiencia de Green Spa se ve reforzada por su integración dentro del Hotel Apartamentos Simón Verde, lo que lo convierte en una opción perfecta para quienes buscan un hotel con spa cerca de Sevilla o una escapada wellness sin salir del Aljarafe.

Dispone de 103 apartamentos de distintas tipologías, entre ellas el ‘Dreamsuite’ o "habitación del sueño". Un espacio concebido para garantizar el ‘sueño perfecto’. Su oferta se completa con espacios para eventos de hasta 250 personas , piscina con Pool Bar, restaurante con Terraza Lounge, biblioteca y área de juegos.

Un plan para compartir y regalar

Green Spa se plantea como una experiencia versátil, pensada tanto para quienes desean compartir un momento especial como para quienes buscan un espacio de autocuidado. Disfrutar de un spa en pareja se convierte así en un plan en mayúsculas, íntimo y relajado ideal para desconectar juntos y reconectar lejos de la rutina diaria.

Mairena del Aljarafe, nuevo destino para el bienestar

La apertura de Green Spa posiciona en el mapa a Mairena del Aljarafe como un destino con cada vez más atractivo turístico. Frente al ritmo intenso de la ciudad, el Aljarafe se consolida como una alternativa tranquila, bien conectada y con un entorno que invita a bajar el ritmo sin renunciar a la cercanía de Sevilla.

Desde su reapertura, el hotel mantiene un fuerte compromiso con el desarrollo económico y social de Mairena del Aljarafe. Promociona el municipio a nivel nacional e internacional, colabora con el Ayuntamiento, patrocina clubes deportivos y pertenece a la Asociación de Empresarios de Mairena (AEMA). Hotel Apartamentos Simón Verde es considerado un dinamizador local que genera no solo empleo, sino que fomenta el consumo responsable y fortalece el tejido empresarial de la localidad en la que se enmarca.

En este contexto, Green Spa se suma a una tendencia en alza, el turismo de bienestar de proximidad, basado en experiencias accesibles, cercanas y pensadas para desconectar sin largos desplazamientos. Una forma más consciente de cuidarse, donde la calma y el equilibrio encuentran su espacio en el corazón del Aljarafe.