¿Te gustan los kebabs? Este restaurante de Sevilla sirve el más grande de toda Andalucía, de un metro y con ingredientes a rebosar

El kebab más grande de Andalucía se hace en Sevilla. En concreto, esta gigantesca creación se realiza en el municipio hispalense de Tomares, donde un restaurante ofrece un durum de un metro de tamaño y más de un kilo de peso con ingredientes "a rebosar" y totalmente casero.

Este negocio que sirve sus durum en formato "XXXXXXL" es Royal King Kebab, un establecimiento localizado en Tomares que ofrece "una experiencia única que no olvidarás" gracias a este durum que se presenta como "el más grande y el más sabroso" de Andalucía, solo disponible para tomar en el local y recoger.

Un durum gigante de más de un kilo y un metro de largo

"Para hacerlo, hacen falta dos personas como mínimo", señalan sus propios comensales, que afirman que en este local se aseguran de que esta enorme creación culinaria alcance el metro de longitud y esté compuesta por más de un kilo de carne, salsa y verduras.

Así, este negocio ha hecho de sus durum, un bocado tradicional parecido al kebab pero que, en lugar de servirse en pan de pita, se envuelve en un pan plano similar a una tortita, su principal seña de identidad, conocidos en toda la provincia y gran parte de Andalucía.

Precios en este restaurante de Tomares

Una iniciativa que se ha vuelto viran en redes sociales y que nació por la broma de un cliente habitual de este negocio a su dueño, Omar, para que le hiciera un durum "enorme".

Un reto que el cocinero se tomó en serio y que le llevó a crear un durum de más de 50 centímetros con un kilo de carne que, al incorporar las verduras y salsas, superaba el kilo de peso en total.

Así, lo que comenzó como un reto entre un cliente y este cocinero especializado en comida asiática, se acabó convirtiendo en uno de los mayores referentes gastronómicos de la provincia de Sevilla para los amantes de la comida árabe y los bocados gigantescos.

Un enorme kebab para más de cuatro personas

"Son para cuatro o cinco personas", aseguran sus clientes mientras intentan degustar entre dos esta gigantesca construcción, que afirman que su metro de carne de pollo, ternera o mixta, su cargamento de salsa y su verdura a elegir se pueden tomar por unos 30 euros.

Pero este restaurante no solo cuenta con este enorme durum en su carta, sino que entre su amplia variedad se encuentran también durums, kebabs y pizzas turcas desde 4,50 euros, menús con bebida y patatas desde 7 euros, complementos desde 1,50 euros y toda clase de platos combinados desde 4,50 euros.

Horario de este restaurante que ofrece el durum más grande de Andalucía

Una oferta gastronómica disponible en su local de la calle Navarro Caro número 83 de Tomares de lunes a jueves de 13.00 a 16.30 horas y de 19.30 a 1.30 horas.

Los viernes y sábado, por su parte, el horario es de 13.00 a 16.30 horas y de 19.30 a 2.00 horas, mientras que los domingos el horario se amplía de 13.00 a 16.30 horas y de 19.30 a 1.30 horas. Los martes, el establecimiento permanece cerrado.