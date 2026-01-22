Medio Maratón de Sevilla: nuevo recorrido, cortes de tráfico y Tussam gratis el domingo 26

Este domingo 25 de enero, Sevilla volverá a convertirse en capital del atletismo popular con la celebración de la 31ª edición del Medio Maratón de Sevilla, una prueba organizada por el Club de Atletismo San Pablo con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, que reunirá a 20.000 corredores y batirá su récord histórico de participación, con 3.000 inscritos más que en 2025 y casi el doble que hace cinco años.

Una de las pruebas más esperadas del año

El Medio Maratón de Sevilla es una de las carreras más esperadas del calendario deportivo en la ciudad y congrega cada año a miles de aficionados y sevillanos a lo largo de su recorrido para animar a los participantes de una prueba que reúne todas las condiciones para lograr grandes marcas en la distancia.

Un circuito ideal para hacer marca

El escaso desnivel de la prueba, considerado el más llano de Europa, con tan sólo cinco metros de desnivel, la baja altitud de Sevilla sobre el nivel del mar y la buena temperatura habitual en estas fechas convierten el trazado sevillano en un circuito ideal para buscar grandes registros.

Salida y meta en el Paseo de las Delicias

La prueba, que volverá a tener la salida a las 9:00 horas y la meta en el Paseo de las Delicias, a la altura de la Glorieta de Buenos Aires, presenta este año cambios significativos en su recorrido inicial, ya que discurrirá en dirección a La Palmera (Campo del Betis) con el objetivo de hacer más fluida la salida de los 20.000 corredores.

Medalla inspirada en el Arco de la Macarena

Los 21.097 metros del recorrido discurrirán por zonas emblemáticas de Sevilla como Paseo Colón, Ronda de Capuchinos, Plaza Nueva, La Encarnación, Puerta Jerez o el Arco de la Macarena, monumento que ha inspirado la medalla conmemorativa que recibirán todos los participantes.

Junto al récord de participación, con 20.000 corredores, de los que 4.822 son sevillanos, el Medio Maratón de Sevilla contará también con el mayor número de mujeres participantes de su historia, que representan el 32% del total, y con la presencia de 30 atletas de élite que buscarán firmar grandes marcas en la capital andaluza.

Cortes de tráfico por el Medio Maratón de Sevilla

El itinerario completo del Medio Maratón de Sevilla será el siguiente:

Salida (Paseo de las Delicias – Glorieta de Buenos Aires), Paseo de las Delicias, Glorieta de Méjico, Avenida de La Palmera, Francisco Murillo, Manuel Siurot, Glorieta de Eritaña, Avenida de La Borbolla, Glorieta Doña María de las Mercedes de Orleans y Borbón, Juan de Mata Carriazo, José María Moreno Galván, Juan Antonio Cavestany, Glorieta Julián Besteiro, José Laguillo, Avenida María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Muñoz León, Parlamento de Andalucía, Resolana, Glorieta Duquesa Cayetana de Alba, Puente de la Barqueta, José de Gálvez, Glorieta Luis de Lezama (Teatro Central), Juan Bautista Muñoz, Auxiliar Américo Vespucio, Glorieta José Luis Manzanares Japón (Ingenieros), Camino de los Descubrimientos, Pasarela de la Cartuja, Torneo, Paso inferior Plaza de Armas-Arjona, Arjona, Paseo de Colón, Paseo de las Delicias, Puente de San Telmo, Plaza de Cuba, República Argentina, Glorieta República Dominicana, Blas Infante, Glorieta Carlos Cano, Alfredo Kraus, Glorieta de La Oliva, Virgen de La Oliva, Santa Fe, Glorieta República Dominicana, República Argentina, Plaza de Cuba, Puente de San Telmo, Paseo de las Delicias, Paseo de Colón, Reyes Católicos, San Pablo, Rioja, Tetuán, Plaza Nueva, Avenida de la Constitución, Puerta de Jerez, San Fernando, Plaza Don Juan de Austria, Avenida del Cid, Glorieta de San Diego, Avenida de María Luisa, Glorieta de los Marineros, Paseo de las Delicias, Meta (Glorieta de Buenos Aires).

Plan especial de tráfico y estacionamientos

Para garantizar la correcta organización del evento, se han establecido reservas de aparcamiento y cortes de tráfico en distintos puntos de la ciudad, con especial incidencia en el Paseo de las Delicias, Avenida de La Palmera, Avenida Molini, Avenida de las Razas, Glorieta de Buenos Aires y calles del entorno, desde el viernes 23 de enero hasta el domingo 25 de enero de 2026, en diferentes franjas horarias.

Afecciones de tráfico destacadas

Se producirán cortes totales al tráfico rodado en vías principales como la Avenida de las Razas, Avenida Molini, Avenida de La Palmera, Paseo de las Delicias, Avenida de la Guardia Civil y José María Moreno Galván, en horarios comprendidos entre la mañana del sábado 24 y la tarde del domingo 25 de enero de 2026.

Tussam adapta su servicio

Con motivo del Medio Maratón de Sevilla 2026, Tussam ajustará su servicio. Las líneas C1, C2, C3 y C4 quedarán suspendidas durante la prueba entre las 8:00 y las 12:00 horas, mientras que otras líneas como la 14, 40, 41, 43, T1 y C5 sufrirán limitaciones o interrupciones temporales. El resto de líneas mantendrán sus horarios habituales, aunque con desvíos puntuales.

Toda la información actualizada podrá consultarse en la web, redes sociales y app de Tussam.

Tussam gratis para corredores y voluntarios

El domingo 25 de enero, desde el inicio del servicio hasta las 15:00 horas, los corredores y voluntarios del Medio Maratón de Sevilla podrán utilizar gratis los autobuses de Tussam, mostrando el dorsal o la acreditación correspondiente.

Dispositivo especial de limpieza

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Lipasam, desplegará un dispositivo especial de limpieza con 24 trabajadores y 15 vehículos para velar por la limpieza de los 21 kilómetros del recorrido. Se realizará una recogida selectiva de residuos, se reforzarán los servicios en salida, meta y puntos de avituallamiento y se colocarán contenedores específicos para fomentar el reciclaje y la colaboración ciudadana.