Los seis nuevos microparkings de Sevilla salen a la venta: se construirán en 2026 y los vecinos tendrán "prioridad" para comprar 600 plazas

La ciudad de Sevilla sumará entre 600 y 900 nuevas plazas de aparcamiento distribuidas en los seis nuevos microparkings que se construirán este año. Será a lo largo de 2026, seguramente a finales, cuando comiencen las obras de estos parkings subterráneos que estarán en el subsuelo de las calles Virgen de Luján, Virgen de la Antigua, Bogotá, Felipe II y Genaro Parladé. Para ello, el Ayuntamiento aprobará este viernes en la Junta de Gobierno Local el acuerdo para la enajenación, mediante procedimiento abierto, de las parcelas. Este paso era el que faltaba para que salgan a licitación, probablemente la próxima semana, y se vendan los terrenos a las empresas privadas que se encarguen de los trabajos y ofrecer las plazas a los residentes.

Estos aparcamientos ocuparán en total una superficie que llega a los 23.631,87 m2, e irán bajo viales no principales con la previsión de que cada uno tenga entre 100 y 150 plazas. Según las últimas declaraciones realizadas por alcalde, José Luis Sanz, al respecto en el pleno del 15 de enero, los promotores contarán con una condición clave: "Deben poner en venta las plazas a los vecinos de estos barrios de forma prioritaria, luego a los de las zonas circundantes, y si quedan libres se ofrecerán a los vecinos de la ciudad". Los microparkings son los siguientes:

Calle Virgen de Luján , en el tramo comprendido entre las calles Santa Fe y Plaza Sargento.

, en el tramo comprendido entre las calles Santa Fe y Plaza Sargento. Calle Virgen de la Antigua , entre las calles Padre Damián y Virgen de la Oliva.

, entre las calles Padre Damián y Virgen de la Oliva. Calle Bogotá en Sevilla, entre Felipe II y Pedro Salinas.

en Sevilla, entre Felipe II y Pedro Salinas. Calle Felipe II , uno situado entre la calle Gaspar Alonso y calle Diego de la Barrera; y otro entre la calle Diego de la Barrera y calle Nuestro Padre Jesús de la Victoria

, uno situado entre la calle Gaspar Alonso y calle Diego de la Barrera; y otro entre Calle Genaro Parladé con la calle Tabladilla.

En estas ubicaciones saldrán al mercado las, como mínimo, 600 plazas que se construirán en aparcamientos subterráneos, y nunca para uso rotatorio. Además, salieron elegidos dentro de unas 32 propuestas que había encima de la mesa tras una consulta de mercado.

Para que fuese una posibilidad, hubo que cambiar la titularidad de las parcelas. Se aprobó durante el pleno del pasado mes de noviembre, con el voto a favor de PP y Vox y el negativo de PSOE y Con Podemos-IU. El acuerdo supuso que dejaran de tener la consideración actual de bien demanial -dada su condición de vía pública y por tanto de pertenencia al dominio público-, para tener la de bien patrimonial. Este cambio jurídico es el que permite vender dichas superficies de subsuelo.

Los suelos de los nuevos microparkings de Sevilla

Los más de 23.000 metros cuadrados de suelo que ocuparán los microparkings se distribuyen de la siguiente manera. La porción de subsuelo situado bajo parte de la calle Virgen de Luján estará en el tramo comprendido entre las calles Santa Fe y Plaza Sargento Provisional. Su superficie será de 5.333,14 metros cuadrados.

También está la porción de subsuelo situado bajo parte de la calle Virgen de la Antigua, en el tramo comprendido entre las calles Padre Damián y calle Virgen de la Oliva. Su superficie es de 4.452 metros cuadrados. El tercer aparcamiento será la porción de subsuelo situado bajo parte de la calle Bogotá, en el tramo comprendido entre las calles Felipe II y Pedro Salinas. Su superficie será de 2.720,133 metros cuadrados.

El Ayuntamiento trabaja en la construcción de nuevos aparcamientos en Sevilla / El Correo

La porción de subsuelo situada bajo parte de la calle Felipe II, en los tramos comprendidos entre la calle Gaspar Alonso y calle Diego de la Barrera (finca A) y entre la calle Diego de la Barrera y calle Nuestro Padre Jesús de la Victoria (finca B) tendrá una superficie de 3.416,137 metros cuadrados, coincidente con el perímetro del tramo A de la parcela de la que se segrega. Y otro de base rectangular de 3.077,762 metros cuadrados, coincidente con el perímetro del tramo B de la parcela de la que se segrega.

En la calle Genaro Parladé con la calle Tabladilla, en el barrio del Porvenir, está la porción de subsuelo con 4.632,71 metros cuadrados de superficie cada una, coincidentes con el perímetro de la parcela de la que se segrega.

Otros tres aparcamientos nuevos de otras 600 plazas

Las cuentas del alcalde alcanzan las 1.500 nuevas plazas de aparcamiento cuya construcción "se va a poner en marcha" en 2026. Además, de las hasta 900 de los seis microparkings, se incluyen otras 600 plazas que se ubicarán en parkings en régimen de concesión ("unas 200 cada uno"), en San Martín de Porres, Monte Pirolo y la Plaza del Ejército Español. Los dos primeros, en Triana, y el tercero junto a Capitanía. De momento ha trascendido que en la Plaza del Ejército Español se duplicarán las plazas actuales, pasando de las 110 en superficie que hay ahora mismo a 244 plazas.

Y en el de San Martín de Porres, según se desprende del estudio de viabilidad y el anteproyecto constructivo presentado por las empresas Martín Casillas y Carmocón y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, se proyectan 249 plazas donde se estima que 32 plazas sean destinadas a residentes, 50 plazas sean para abonados en sus distintas modalidades y el resto a uso rotatorio, unas 167 plazas.

El precio de estos aparcamientos también se define en el estudio de viabilidad. Para los residentes, se estima un precio de la cesión del derecho de uso de 36.000 euros cada plaza para el uso de la misma durante los 40 años de la concesión.

En cuanto a los abonos, existe una propuesta de tarifas tanto para las 24 horas del día, para horarios de mañana o tarde y para motos. Los abonos de 24 horas comenzarán en 150 euros los primeros años, y luego irán subiendo hasta alcanzar los 190 euros en el año 38. En horario partido pasa de 75 euros a 95 euros, y las motos de 50 a 63 euros.