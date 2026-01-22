La presión vecinal suma 6.000 firmas para mejorar el transporte en Espartinas
Vecinos de Espartinas denuncian la falta de autobuses los fines de semana, lo que obliga a los jóvenes a depender de otros municipios o incluso caminar de noche, y dificulta el acceso a citas médicas
La alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos, ha defendido como una reclamación “justa” la mejora del servicio de autobús metropolitano tras registrar este martes 20 de enero un total de 5.700 firmas en las oficinas del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, en la Estación de Autobuses de Plaza de Armas, una iniciativa ciudadana que, según ha subrayado una vecina, refleja el sentimiento de ser tratados como “ciudadanos de tercera”.
Reivindicación de líneas directas a Sevilla
"Lo que pedimos es un servicio cabecera que vaya directamente desde Espartinas hasta Sevilla, sin pasar por otros municipios. También tenemos otras necesidades, como una línea a la estación de cercanías de Villanueva del Ariscal y a la estación de metro de Mairena, para que la población tenga acceso a otros transportes públicos", ha explicado la edil en una atención a medios de comunicación tras presentar la petición ante el Consorcio.
Falta de autobuses los fines de semana
Los Arcos ha enumerado también otras demandas, como la ampliación de los horarios los fines de semana. "Tenemos muchos jóvenes que salen de ocio el fin de semana y no tienen autobuses para poder volver a casa por la noche. Tienen que cogerlos en otros municipios y luego los padres tienen que ir a recogerlos, o incluso vienen andando de noche, lo que supone un peligro", ha concretado.
“Parecemos ciudadanos de tercera”
Por su parte, Rosa, vecina de Espartinas, ha señalado que la falta de líneas propias obliga a los vecinos a depender de otros municipios, lo que dificulta acudir a citas médicas o llegar a tiempo a clases. "Mi hija coge el autobús a las 6,30 para entrar en clase en Sevilla a las 8,00 horas. No es justo, parecemos ciudadanos de tercera", ha destacado.
Seis años de peticiones sin respuesta
Los Arcos ha recordado que, pese a haber mantenido diversas reuniones y remitido numerosos escritos a la administración competente durante sus seis años de mandato, las respuestas han sido siempre "negativas o insuficientes". Ahora, ha explicado, con la nueva concesión de la línea de autobús se abre una "ventana de oportunidad" para que se tengan en cuenta las necesidades de la ciudadanía. "Antes de hacer una concesión con las mismas condiciones que tenemos ahora, que no nos sirve, pedimos que incluyan estas nuevas demandas", ha añadido.
La alcaldesa ha subrayado que, aunque siempre han sido atendidos en las reuniones, las peticiones siguen sin respuesta efectiva. "Cada vez que hemos podido reunirnos nos han atendido perfectamente, pero no nos han dado solución a las necesidades", ha expresado.
Un servicio obsoleto para una población en crecimiento
Cabe enmarcar que, tal y como contaba a esta agencia hace unos días la edil, el servicio de transporte "se creó hace más de 20 años, cuando Espartinas tenía una población de 5.000 habitantes. Hoy, Espartinas ha crecido, tenemos más de 17.000 habitantes y previsión de seguir creciendo", por lo que, defiende, "muestra claras insuficiencias" para atender a la población actual.
Advertía de igual forma de la situación de los trabajadores y las personas mayores, que dependen de este transporte público para acceder a sus citas médicas y lugares de empleo, al tiempo que señalaba el creciente "hartazgo" de la población.
