Sevilla compite con Mallorca y Málaga para convertirse en el destino del año en los premios más importantes de viajes del mundo

Sevilla se enfrenta a municipios como Mallorca, Girona, Tenerife o Madrid para convertirse en el mejor destino nacional del año en el premio de viajes más prestigioso del mundo: los Premios Condé Nast Traveler 2026.

Unos galardones que se celebrarán el próximo mes de junio, pero a los que la organización se ha querido adelantar para mostrar los finalistas de una de sus categorías más importantes, la de Destino Nacional.

Doce finalistas a mejor destino nacional del año

Así, la emblemática revista especializada en viajes y estilo de vida Condé Nast Traveler ha anunciado que serán doce los finalistas en este apartado, entre los que destaca Sevilla, de la que asegura que "es una ciudad tan hermosa como enigmática".

Turistas en Sevilla. / JUNTA DE ANDALUCIA

"Sevilla se atraviesa, se escucha, se saborea, se vive a distintas horas del día –a todas, en realidad–. La ciudad se mueve por intuición, por rituales pequeños y grandes, por una forma muy suya de ocupar el espacio y el tiempo", ha señalado la revista sobre el destino hispalense.

Los motivos por los que Sevilla es finalista a mejor destino del año

Además, ha asegurado que su luz "se desliza por las calles, entre patios, naranjos y soportales", mientras que sus sonidos aparecen en cualquier rincón: "Una guitarra en el Arenal, el murmullo de los paseantes en el barrio de Santa Cruz, unas palmas en la Alameda o el propio susurro del río al cruzar el puente de Triana".

Turistas en Sevilla / Jorge Jiménez

Pero la revista ha incluido Sevilla entre los finalistas no solo por sus grandes iconos, como la Giralda, el Real Alcázar o la Plaza de España, sino también por su amplia riqueza cultural, gastronómica e histórica.

La cultura y gastronomía de Sevilla, sus principales fortalezas

"Sevilla se reinventa a través de su escena cultural, de una gastronomía que sabe cuándo mirar al pasado y cuándo arriesgar, de hoteles que recuperan casas históricas y de barrios que laten con energía propia", ha afirmado al respecto.

Por ello, ha afirmado que se trata de una ciudad "tan intensa como delicada" y tan fiel a su esencia "como abierta al cambio". "Aquí solo hace falta una cosa: ganas de dejarse llevar. La recompensa siempre está garantizada", ha indicado la publicación.

Plaza de España de Sevilla, turistas visitan este enclave arquitectónico sevillano / Jorge Jiménez / ECA

Entre los finalistas al premio de mejor Destino Nacional, junto a Sevilla, se encuentra otro rincón andaluz, la Costa del Sol de Málaga, así como otros destinos turísticos de primer nivel como A Coruña, Cáceres, Girona, Huesca, Madrid, Mallorca, Navarra, Santander, Tenerife y Valladolid.