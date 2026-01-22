Los afectados por la gasolinera de Coria del Río pasan por el forense tras años de lucha vecinal: "Nos están dejando morir"

Tras varios años de espera y lucha, 10 vecinos afectados por la contaminación de la gasolinera de Coria del Río han pasado este martes y miércoles por el forense. "Después de mucho insistir para que nos valoraran, pero solo nos han hecho preguntas. Nada más", asegura Rogelia Gómez, portavoz de la plataforma de damnificados por los tóxicos de la estación de servicio Zamarrilla Inversiones SL. "Hay muchos adultos y niños con problemas, y parece que nadie se toma esto en serio".

Según Gómez, el pasado 27 de octubre tuvieron una reunión con el director general de Salud Pública, "que se comprometió a elaborar un protocolo para que los sanitarios pudieran estudiar nuestros casos". "Sin él, difícilmente pueden valorarnos con exactitud", apunta esta representante de la asociación. "Les hemos preguntado en qué punto está la redacción, pero no hay señales. Y si no se ha hecho el protocolo para empezar a analizarnos, ¿qué nos van a hacer entonces?". Desde la Consejería no han respondido hasta el momento a las preguntas de este medio.

Por el momento se han presentado en el Instituto de Medicina Legal un total de 10 afectados "que dieron positivo en las pruebas practicadas en 2019". En el caso de Rogelia Gómez, el positivo fue en hexano y acetona, "los dos contaminantes que analizaron". Más de seis años después de aquellos análisis, el Juzgado ante el que denunciaron su situación les ha asignado dos forenses: "Aunque solo han sido preguntas y respuestas sobre cómo nos sentimos cuando nos falta el aire, cómo es el dolor de cabeza que sufrimos, cuáles son los problemas gastrointestinales que padecemos…".

"Nos están dejando morir"

"Si al cabo de cinco años nos asignan un forense porque nosotros hemos presionado sin parar, ¿qué garantías tengo de que se haga algo diferente como hasta ahora? Ninguna", afirma con rotundidad Gómez a El Correo de Andalucía. "Es un paso más, pero tengo mis dudas de que al final de este paso vuelvan a taparnos la boca. Llevamos ya muchos años peleando y no vemos nada".

Lo único que quieren desde la asociación de afectados por tóxicos, ubicados en su mayoría en la barriada Guadalquivir de Coria del Río, "es que no pierdan la vida más personas". "Somos en torno a 4.000 vecinos perjudicados por este problema, de los que en torno a mil son menores. Solo reclamamos una solución: que pongan una red impermeabilizada, que quiten la contaminación de la tierra y que nos dejen vivir. Porque nos están dejando morir".

"Hemos dado tres pasitos adelante, pero como estamos tan acostumbrados a que se den luego para atrás, no podemos ponernos contentos", reconoce Rogelia Gómez. "Mientras que no vea movimientos claros y a gente con ganas de solucionar esto, no lo veré así".

Casi nueve años de lucha vecinal

Los vecinos de la barriada Guadalquivir llevan años manifestando que inhalan hasta 16 tóxicos diferentes como el benceno, el hexano o el tolueno. Como consecuencia, sufren episodios de malos olores y problemas de salud que van desde los mareos, cefaleas y afecciones respiratorias hasta el diagnóstico de tumores cancerígenos y enfermedades cardiovasculares. "Oficialmente, empezamos con las denuncias en septiembre de 2017, aunque hubo episodios muchos anteriores", recuerda Gómez.

Tras casi una década reclamando un protocolo que se centre en una atención personalizada y especializada para estos 4.000 habitantes afectados del municipio sevillano (el 13,3% de la población total), la Junta se comprometió el pasado octubre a elaborar un protocolo sanitario "pionero en España". Este programa consiste en la investigación de exposiciones medioambientales para poner el foco en la "vigilancia epidemiológica, la formación de profesionales y la promoción de la salud". Sin embargo, según la asociación de damnificados, aún no tienen noticias de ello.