El alcalde de Sevilla intenta calmar a los limpiadores de colegios con una carta tras privatizar el servicio

"Estimado trabajador: Quiero dirigirme personalmente a cada uno de vosotros para trasladaros un mensaje de tranquilidad en relación con la propuesta de cambio organizativo del servicio de limpieza en nuestros colegios públicos". Así arranca la carta que ha mandado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a los limpiadores municipales de escuelas tras el reciente anuncio de privatización. Un cambio en el sistema que supone la apuesta por empresas externas en lugar de funcionarios, y que ha derivado en un choque contra buena parte de los sindicatos con presencia en el comité del Ayuntamiento.

"Ese mensaje no es otro que el de aseguraros que este cambio organizativo modelo de limpieza de edificios municipales y colegios no va a suponer en ningún caso la destrucción de empleo público", asegura Sanz en su misiva, a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía. "Los trabajadores y trabajadoras sois todos necesarios. En ningún caso esta propuesta viene a restar puestos de trabajo sino, muy al contrario, a sumar recursos".

"Lo que proponemos es un proceso de modernización, planificación y refuerzo del empleo público municipal que, si bien cuenta con un marco legal complejo y recursos limitados, tiene también el compromiso de esta Corporación de garantizar la calidad de los servicios y la estabilidad del empleo público", subraya el edil popular en su carta, enviada después de anunciar la privatización de la limpieza de colegios.

Según recoge el escrito, "es evidente que el volumen de trabajo para atender las labores de limpieza de todos los edificios municipales es muy elevado", una circunstancia que "afecta a la prestación del servicio y a las condiciones y salud de las plantillas". "Por ello, la posible implantación de un modelo de gestión indirecta se plantea exclusivamente para mejorar el funcionamiento del servicio y dignificar vuestra labor profesional".

"EI Ayuntamiento garantiza el mantenimiento del empleo del personal municipal adscrito al servicio de limpieza y porterías", promete José Luis Sanz. "Agradezco profundamente vuestro trabajo y vuestro compromiso con lo público. Por ello, os reitero nuestro respeto y la convicción mía y de mi equipo de que cualquier decisión tendrá siempre como eje central a las personas", destaca el alcalde.

"Si la plantilla quiere, habrá huelga"

"El alcalde nos ha engañado", recoge el comunicado firmado de manera conjunta por CCOO, UGT, Csif y USO-SPLS. "Nos pidió en noviembre que aportáramos soluciones para el servicio de limpieza y, sin embargo, un mes después de entregarle un plan de acción serio y riguroso, nos cita para anunciar la privatización del servicio, sin tener en cuenta ninguna de las propuestas", afirmaron estas organizaciones sindicales el pasado viernes.

"Recordamos que la puerta de entrada del personal laboral al Ayuntamiento son las oposiciones de peón, que inician sus servicios como empleados públicos en el servicio de limpieza de los 108 colegios de Sevilla", apuntan estos sindicatos. "Es paradójico que el alcalde haya utilizado como argumento el bienestar de la plantilla cuando es justamente lo contrario: aplica la motosierra", critican en su manifiesto.

"Siempre que la plantilla lo proponga y esté dispuesta, llegaremos a una huelga indefinida", advirtió entonces Jorge Menacho, presidente del comité de empresa del Ayuntamiento y secretario general de Comisiones Obreras en el Consistorio. "Y no se quedará ahí las acciones, porque creemos que el alcalde ha engañado a la ciudadanía y a sus trabajadores. No se pueden hacer las cosas así, esto no es Tomares".