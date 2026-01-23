Sevilla
Caídas de ramas, cascotes y señales de tráfico: el viento provoca una decena de incidencias en Sevilla en solo dos horas
El Servicio de Emergencias 112 ha recibido varias llamadas en la tarde de este viernes a consecuencia de las rachas de viento que afectan a la capital andaluza
La borrasca Ingrid se está haciendo notar a su paso por Andalucía. En el caso concreto de Sevilla capital, este viernes se han registrado varias incidencias a primera hora de la tarde a consecuencia del viento. Desde las 15:00 a las 17:00, el Servicio de Emergencias 112 ha recibido de hecho una decena de llamadas de aviso vinculadas a los efectos de estas rachas de aire en distintos puntos de la ciudad.
En la calle Virgen de Loreto, en el barrio de Los Remedios, las autoridades han recibido alertas por caídas de ramas. Lo mismo que se ha notificado también en la avenida de la Palmera y en la calle Arquitecto José Gómez Millán -en la barriada de las Naciones-, donde han provocado algunos daños en coches estacionados en la zona.
El Servicio de Emergecias 112 también señala que en la calle Madre de la Iglesia, en Torreblanca, hay avisos de señales de tráfico "en riesgo de caída". Y en la calle General Castaños, muy cerca de la plaza de toros de la Maestranza, se han registrado desprendimientos de cascotes en esta tarde de viernes, según fuentes de este organismo.
