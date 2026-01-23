Detenidos ‘in fraganti’ los ladrones que asaltaban viviendas en Los Remedios

La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla a un grupo criminal itinerante especializado en robos con fuerza en viviendas habitadas mediante las técnicas del bumping y el impresioning, una modalidad de acceso a domicilios que busca entrar sin dejar marcas de forzamiento.

Fruto del operativo se ha detenido a tres personas pertenecientes al mismo, como presuntos responsables de la comisión de varios robos en domicilios ubicados en las barriadas de Los Remedios y Triana.

Operación Zenobia - Fantasma

Tan pronto los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo criminal itinerante que estaba llevando a cabo robos con fuerza en domicilios de Sevilla y Cádiz, se inició una investigación para lograr la identificación, localización y detención de los responsables.

Una vez avanzó la investigación y gracias al buen hacer de los agentes; durante la mañana de ayer se llevó a cabo por parte de agentes pertenecientes a las Comisaría Provinciales de Sevilla y Cádiz, un operativo en el barrio sevillano de Los Remedios, justo cuando los autores salían de un bloque de pisos en el que habían entrado para sustraer de una vivienda joyas, dinero, perfumes y otros efectos de valor.

Los detenidos, especializados en la comisión de robos con fuerza, empleaban herramientas de cerrajería para la apertura de puertas, empleando las denominadas técnicas del Bumping e Impresioning, además de fuertes medidas de seguridad y contra-vigilancias para detectar el seguimiento de su recorrido por parte de la policía.

Técnicas Bumping - Impresioning

Es necesario mencionar que la técnica del Bumping consiste en insertar una llave que encaje en la cerradura de la puerta principal de acceso a las viviendas para a continuación golpearla con un martillo u otro objeto contundente, permitiendo así el giro de la llave para poder acceder.

El impresioning por su parte consiste en introducir en la cerradura unas láminas en la cual se queda impresa la forma de la llave. Una vez se obtiene la lámina marcada, los ladrones hacen una copia exacta de la llave y así acceden a la vivienda sin dejar marcas de forzamiento.

Consejos de autoprotección para evitar robos

La Policía Nacional quiere hacer un llamamiento a la población para que estén atentos ante la presencia de personas ajenas a los bloques residenciales en los que residen y que ante cualquier presencia que les resulte sospechosa, llamen inmediatamente a la Policía Nacional / 091.

En lo que respecta a las medidas de autoprotección, se recomienda a los propietarios de viviendas residenciales a que instalen cámaras de video-vigilancia en el acceso a los bloques donde residen, que no abran la puerta de entrada al bloque si les llaman desconocidos por el telefonillo, así como instalar cerraduras de alta seguridad.