La familia de Sandra Peña responde al Irlandesas Loreto: "Tenían que haberla ayudado y ahora dicen esas mentiras"

La familia de Sandra Peña ha reaccionado al comunicado enviado por el Irlandesas Loreto y firmado por la Fundación Mary Ward en defensa de los docentes del centro en el que sufría bullying la menor. La familia ha sentido "vergüenza y tristeza" al leerlo. El contenido no les ha "sorprendido", pero sí que no se hubieran "comunicado con la familia" tras el suicidio de la menor y ahora "digan esto".

Isaac Villar, tío de Sandra y portavoz de la familia, ha mostrado en conversación con El Correo de Andalucía su "preocupación" porque lo firme la Fundación Mary Ward, que rige casi una decena de centros en España además del Irlandesas Loreto.

"Que las personas que tenían que haber ayudado a Sandra digan estas mentiras...", afirma el portavoz sobre el pensamiento de la familia. "Antes usaban protocolos internos", refiere Villar, y ahora "se adoptaron las medidas que contemplan los protocolos". "Aquí hay dos de obligado cumplimiento. Todos los centros y tienen que responder ante la Junta de Andalucía", recuerda la familia. En este sentido, recuerda que Inspección ya realizó un informe apuntando que no se habían llevado a cabo los protocolos regionales como mandan los cánones.

"Es un poco triste que sigan con esas mentiras", insiste. "Dice que ellos designan a dos profesores de confianza, cuando eso lo elige Sandra. Dicen que hicieron grupos, cuando lo único que hicieron fue cambiar a las niñas de clase".

Villar cree que "bastante mal lo está pasando la familia como para escuchar una mentira detrás de otra". Además, la familia respeta que el colegio quiera hacer un comunicado, pero no entiende que argumente "mentiras" y les culpe de "mentiras".

"Las acusaciones no son justas"

El comunicado enviado este jueves por el Irlandesas Loreto está firmado por la gestora del centro, la Fundación Mary Ward. El mismo explica que "ante la extrema gravedad de las acusaciones hechas en sede judicial, la Fundación Educativa Mary Ward se siente en la responsabilidad de manifestar públicamente su apoyo y confianza en los profesores a los que se les atribuye conductas penales".

La misiva enviada a la comunidad educativa "rechaza las acusaciones contra nuestros docentes y contra el Colegio, ya que no responden a la realidad de lo acontecido y, por tanto, no son justas".

La carta enviada habla del "fallecimiento de nuestra alumna", pero en ningún caso utiliza la palabra suicidio. Igualmente, reconoce el escrito que Sandra Peña sufrió acoso escolar, aunque tampoco lo hace usando este término o el de bullying, sino "situación de vulnerabilidad". "Desde el momento en el que el Colegio tuvo conocimiento de la posible situación de vulnerabilidad por la que estaba atravesando nuestra alumna, y siempre en coordinación con la familia, se actuó con diligencia y se adoptaron todas las medidas que se contemplan en los protocolos".

Las medidas que tomó el centro, según explica la carta, fueron: "Mantener una comunicación periódica y coordinada con un profesional externo, informar de la situación al claustro de Secundaria para establecer una red de vigilancia, formar los grupos de clase adecuados para el bienestar de la alumna, designar dos docentes de referencia como figuras de apoyo y confianza de la misma dentro del centro y asesorar a la familia para que solicitara una derivación a los servicios de salud mental".

Por último, la Fundación insiste en "agradeceros de todo corazón la confianza, valentía y cariño que nos habéis demostrado durante estos meses. De manera especial, para el Colegio Irlandesas Loreto es vital contar con vuestro apoyo y tanto su Equipo Directivo, como el Departamento de Orientación y los servicios de apoyo del centro están a vuestra disposición".

"Muchas gracias por vuestra confianza, vuestro esfuerzo y vuestra calidad humana", finaliza una carta firmada por Elena Cerdeiras, presidenta de la Fundación Educativa Mary Ward.