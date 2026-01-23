Katherine, la joven asesinada en Sevilla Este por su novio en otoño, era una testigo clave del crimen de Santa Clara

Hay dos testigos que no podrán declarar en el caso del asesinato del joven Reda en Santa Clara. Una de ellas está en Colombia de vacaciones mientras se celebran las distintas sesiones judiciales. La otra, Katherine Yuliet, fue asesinada por su pareja el pasado septiembre en Sevilla Este, en un caso que nada tiene que ver. En el inicio del juicio por el crimen del joven futbolista, que comenzó en la Audiencia de Sevilla este viernes, las acusaciones tildaron de "fundamental" la declaración prestada ante la policía de esta mujer.

Las acusaciones pidieron que se leyera la testifical realizada con anterioridad en la sesión prevista para el próximo martes. Sin embargo, una de las defensas de los acusados apuntó ante el jurado popular, encargado de enjuiciar este caso, que la declaración poco podía aportar, ya que ambas mujeres solo llegaron para socorrer a la víctima y no pudieron ver nada más.

La próxima semana se desarrollarán las cuatro últimas sesiones del crimen de Santa Clara. Cabe recordar que los hechos se produjeron en la mañana del 3 de marzo de 2024 y hay dos acusados, ambos en prisión provisional por lo ocurrido, cuyas versiones están enfrentadas. Además, el arma homicida nunca ha sido encontrada. Los dos investigados declararán el próximo jueves, después de que el lunes lo haga la jefa de homicidios de Sevilla, el martes otra serie de testigos y el miércoles los peritos.

Una pelea que acabó en tragedia

Un jurado popular tendrá que decidir quién fue la persona que apuñaló a Reda en la mañana del 3 de marzo de 2024. El joven acababa de salir de trabajar de la discoteca junto a otros dos amigos, los hermanos Solís (apellidos inventados para proteger su identidad).

En el mismo local habían pasado la noche Manuel y Sergio, los dos acusados de 18 años de edad al momento de los hechos. Al terminar la fiesta, todos se encontraron de camino a casa. El mayor de los hermanos acudieron a reprender a Manuel, al que conocían del barrio y que días antes había tenido una trifulca con el menor de ellos. Ahí comenzó la pelea.

Las versiones a partir de entonces se tornan distintas. Tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por la madre apuntan que Reda trata de mediar en el conflicto. Sin embargo, Manuel le pegó una patada en el pecho y queda tendido sobre el capó de un coche. Sergio aprovecharía este hecho y le daría tres puñaladas por delante en hombro, torso y tórax. Tras caer al suelo y levantarse, el acusado le acuchilló otras cuatro veces por la espalda, seccionándole con una de ellas la aorta. La indefensión del finado y, por tanto, la alevosía convierten el crimen en un asesinato y no en un homicidio para las acusaciones. El representante de la madre llegó a hablar de "carnicería".

Una versión similar sostiene también la defensa de Manuel, aunque no entra en la tipificación del hecho. El otro acusado fue quien narró con mayor exactitud lo acontecido a la Policía y se mostró colaborador, según su defensa, con los agentes de la Policía Nacional. Su letrada difiere en un aspecto fundamental de la versión de las acusaciones: cree que es inocente, pues él no tuvo nada que ver en las cuchilladas que recibió Reda.

Tanto el Ministerio Público como la acusación particular señalan a Manuel como cooperador necesario en el asesinato. Insisten en que él impidió que Reda recibiera ayuda de sus amigos peleando contra los dos hermanos. Igualmente, algunos testigos declararon que Manuel pidió a Sergio "sacar los cuchillos" y, una vez se produjeron las cuchilladas, dijo: "Dame la navaja". Es decir, según las acusaciones habría sido él quien habría guardado el arma homicida, que nunca ha aparecido.

Víctimas de "una mala juntiña"

Difiere de esta descripción de los hechos la defensa de Sergio, el acusado por el resto de asestar las siete puñaladas al joven Reda. Su letrado, Mustafa Ortega, llegó a apuntar que tanto él como el finado eran "víctimas de una mala juntiña", puesto que ninguno de los dos tenían rencillas anteriores con el resto de participantes.

El abogado de Sergio señaló que fueron los acompañantes de Reda los que empezaron la pelea. Le dieron un puñetazo a cada uno de los acusados y la víctima trató de hacerle una zancadilla a Manuel. Este aprovechó y le dio la primera puñalada. Luego, cayeron al suelo y le dio el resto.

Según esta versión, Reda se levantó y Manuel volvió a apuñalarle mortalmente. "La declaración de Manuel no es espontánea, miente", insistió el letrado al jurado, que aseguró que Sergio antes de ese día había salido "tres veces" solo, mientras que su acompañante tenía ya "un historial amplio de antecedentes". El abogado cree que de ser condenado su cliente se estaría penando a un inocente.

El jurado popular será el encargado de decidir qué versión es la verdadera y justificarla. La decisión la tendrá que tomar tras escuchar la próxima semana a todos los testigos, agentes participantes, peritos y también los dos acusados, que responderán el próximo jueves 29 de enero en sede judicial.