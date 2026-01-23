¿Pero qué le pasa al Vizcaíno? Rancio indaga y nos aclara el misterio

Sábado, 20.30 horas. El Rancio no quiere alarmar a nadie, pero lo que muestra en este vídeo no es precisamente habitual en Sevilla. El Vizcaíno está cerrado. Cerrado. Un sábado a esa hora. La escena descoloca: persiana bajada, silencio y ni rastro del trasiego habitual de parroquianos. La pregunta surge sola y empieza a rodar por las cabezas: ¿qué ha pasado aquí?, ¿desde cuándo ocurre algo así en uno de los templos cerveceros más reconocibles del centro?

Ante semejante anomalía, Julio Muñoz Gijón decide acercarse a la entrada y mirar con más detenimiento. Hay algo que no encaja del todo. Y entonces aparece la clave: un cartel. Un simple cartel que, lejos de alimentar la alarma, termina por desactivar el drama con bastante retranca. No hay nada grave, pero sí mucho sentido del humor. El misterio queda resuelto y la escena cobra todo su significado en el vídeo, donde El Rancio, una vez más, convierte una anécdota mínima en una historia con mucha guasa sevillana.