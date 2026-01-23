Mapa Rancio
¿Pero qué le pasa al Vizcaíno? Rancio indaga y nos aclara el misterio
Detecta una escena insólita en el centro de Sevilla y tira del hilo hasta dar con la respuesta
Sábado, 20.30 horas. El Rancio no quiere alarmar a nadie, pero lo que muestra en este vídeo no es precisamente habitual en Sevilla. El Vizcaíno está cerrado. Cerrado. Un sábado a esa hora. La escena descoloca: persiana bajada, silencio y ni rastro del trasiego habitual de parroquianos. La pregunta surge sola y empieza a rodar por las cabezas: ¿qué ha pasado aquí?, ¿desde cuándo ocurre algo así en uno de los templos cerveceros más reconocibles del centro?
Ante semejante anomalía, Julio Muñoz Gijón decide acercarse a la entrada y mirar con más detenimiento. Hay algo que no encaja del todo. Y entonces aparece la clave: un cartel. Un simple cartel que, lejos de alimentar la alarma, termina por desactivar el drama con bastante retranca. No hay nada grave, pero sí mucho sentido del humor. El misterio queda resuelto y la escena cobra todo su significado en el vídeo, donde El Rancio, una vez más, convierte una anécdota mínima en una historia con mucha guasa sevillana.
- El centro de Sevilla estrena nueva calle: Santa Ángela de la Cruz reabre peatonalizada y con plataforma única
- María Pombo abre el primer local de Sevilla de su negocio de tortillas de patatas 'La Martinuca'
- La Plaza de España estará nueve meses en obras: un millón de euros para restaurar las puertas de Navarra y Aragón
- Este pueblo de Sevilla tiene uno de sus mejores restaurantes escondido en un garaje: con guisos caseros y mostos de su propia bodega
- Heridos cinco alumnos de un instituto de La Macarena tras la caída del techo de un aula
- Los seis nuevos microparkings de Sevilla salen a la venta: se construirán en 2026 y los vecinos tendrán 'prioridad' para comprar 600 plazas
- Alcalá de Guadaíra inicia la transformación de uno de sus grandes ejes comerciales: arbolado, toldos y mejora del espacio público
- Así es el nuevo buffet libre que acaba de abrir en Sevilla: con sushi, comida asiática y todo tipo de platos ilimitados