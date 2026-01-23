Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta Cartuja PickmanBorrasca Ingrid AndalucíaMadrilucía SevillaEmbalses SevillaNormas El RocíoBenito Villamarín45 vidas AdamuzRicardo Rodríguez Betis Niza
instagramlinkedin

Mapa Rancio

¿Pero qué le pasa al Vizcaíno? Rancio indaga y nos aclara el misterio

Detecta una escena insólita en el centro de Sevilla y tira del hilo hasta dar con la respuesta

VÍDEO | ¿Pero qué pasa en el Vizcaíno? Rancio nos lo explica

VÍDEO | ¿Pero qué pasa en el Vizcaíno? Rancio nos lo explica

Julio Muñoz Gijón @Rancio

Julio Muñoz Gijón @Rancio

Julio Muñoz Gijón @Rancio

Sevilla

Sábado, 20.30 horas. El Rancio no quiere alarmar a nadie, pero lo que muestra en este vídeo no es precisamente habitual en Sevilla. El Vizcaíno está cerrado. Cerrado. Un sábado a esa hora. La escena descoloca: persiana bajada, silencio y ni rastro del trasiego habitual de parroquianos. La pregunta surge sola y empieza a rodar por las cabezas: ¿qué ha pasado aquí?, ¿desde cuándo ocurre algo así en uno de los templos cerveceros más reconocibles del centro?

Ante semejante anomalía, Julio Muñoz Gijón decide acercarse a la entrada y mirar con más detenimiento. Hay algo que no encaja del todo. Y entonces aparece la clave: un cartel. Un simple cartel que, lejos de alimentar la alarma, termina por desactivar el drama con bastante retranca. No hay nada grave, pero sí mucho sentido del humor. El misterio queda resuelto y la escena cobra todo su significado en el vídeo, donde El Rancio, una vez más, convierte una anécdota mínima en una historia con mucha guasa sevillana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El centro de Sevilla estrena nueva calle: Santa Ángela de la Cruz reabre peatonalizada y con plataforma única
  2. María Pombo abre el primer local de Sevilla de su negocio de tortillas de patatas 'La Martinuca'
  3. La Plaza de España estará nueve meses en obras: un millón de euros para restaurar las puertas de Navarra y Aragón
  4. Este pueblo de Sevilla tiene uno de sus mejores restaurantes escondido en un garaje: con guisos caseros y mostos de su propia bodega
  5. Heridos cinco alumnos de un instituto de La Macarena tras la caída del techo de un aula
  6. Los seis nuevos microparkings de Sevilla salen a la venta: se construirán en 2026 y los vecinos tendrán 'prioridad' para comprar 600 plazas
  7. Alcalá de Guadaíra inicia la transformación de uno de sus grandes ejes comerciales: arbolado, toldos y mejora del espacio público
  8. Así es el nuevo buffet libre que acaba de abrir en Sevilla: con sushi, comida asiática y todo tipo de platos ilimitados

El alcalde de Sevilla intenta calmar a los limpiadores de colegios con una carta tras privatizar el servicio

El alcalde de Sevilla intenta calmar a los limpiadores de colegios con una carta tras privatizar el servicio

¿Pero qué le pasa al Vizcaíno? Rancio indaga y nos aclara el misterio

¿Pero qué le pasa al Vizcaíno? Rancio indaga y nos aclara el misterio

Los trabajadores de La Cartuja Pickman, "muy ilusionados" con la llegada de Targhetta: "Lo mejor es volver cuanto antes"

Los trabajadores de La Cartuja Pickman, "muy ilusionados" con la llegada de Targhetta: "Lo mejor es volver cuanto antes"

Un juzgado de Sevilla pone en busca y captura a un entrenador de balonmano playa acusado de abuso sexual por cinco jugadoras

Un juzgado de Sevilla pone en busca y captura a un entrenador de balonmano playa acusado de abuso sexual por cinco jugadoras

La Diputación negocia en Fitur el vuelo entre Sevilla y Miami

La Diputación negocia en Fitur el vuelo entre Sevilla y Miami

Césped artificial por albero y casetas por 55.000 euros: así es la Feria de Madrid que copia a la de Sevilla

Césped artificial por albero y casetas por 55.000 euros: así es la Feria de Madrid que copia a la de Sevilla

La anciana asesinada en el incendio de la Macarena pidió a la Universidad de Sevilla que cambiaran a la estudiante detenida

La anciana asesinada en el incendio de la Macarena pidió a la Universidad de Sevilla que cambiaran a la estudiante detenida

La Cartuja Pickman se salva del cierre: Targhetta se hace con el control de la histórica fábrica sevillana

La Cartuja Pickman se salva del cierre: Targhetta se hace con el control de la histórica fábrica sevillana
Tracking Pixel Contents