Los limpiadores de colegios responden con otra carta al alcalde de Sevilla tras la privatización: "No nos quiera tanto, quiéranos mejor"

Después de anunciar la privatización de la limpieza de colegios públicos, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha enviado una carta a todos los trabajadores municipales "para trasladar un mensaje de tranquilidad". Una comunicación interna a la que han respondido ahora sindicatos y plataformas de la misma forma, con otra misiva: "Si la propuesta que ha presentado es su forma de apoyar al empleo público, la plantilla municipal puede darse por perdida", reprochan a Sanz.

"Hemos recibido la carta que usted ha enviado a los empleados/as municipales, llena de buenas palabras y de eufemismos indefendibles. Porque justo eso es su carta y sus paupérrimos argumentos para justificar la privatización del servicio de limpieza y su extraña forma de 'apoyar y apostar' por el empleo público: un eufemismo puro", critican desde la sección sindical de UGT en el Consistorio hispalense.

El mismo tono beligerante muestra en otra misiva la plataforma Otro Ayuntamiento Es Posible: "En su escrito se traslada la idea de que las decisiones anunciadas no supondrán perjuicio alguno para el empleo público. No obstante, de llevarse a cabo la externalización en los términos planteados, conllevaría el cese del personal laboral eventual que actualmente ocupa vacantes no disponibles, así como del personal interino".

"¿Qué sentido tiene gastar 25 millones de euros en dos años, en un servicio de limpieza prestado por empresas privadas cuando cubrir las vacantes necesarias y mantener el nivel de empleo del servicio en cuestión es muchísimo más barato?", se preguntan desde UGT. "Todavía está a tiempo de rectificar, que dicen que es de sabios. Alcalde, no nos quiera tanto, quiéranos un poco mejor", reclama esta organización sindical.

"No se destruirá empleo público"

"Este cambio organizativo modelo de limpieza de edificios municipales y colegios no va a suponer en ningún caso la destrucción de empleo público", asegura José Luis Sanz en la carta enviada a los empleados municipales, a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía. "Los trabajadores y trabajadoras sois todos necesarios. En ningún caso esta propuesta viene a restar puestos de trabajo sino, muy al contrario, a sumar recursos".

"Lo que proponemos es un proceso de modernización, planificación y refuerzo del empleo público municipal que, si bien cuenta con un marco legal complejo y recursos limitados, tiene también el compromiso de esta Corporación de garantizar la calidad de los servicios y la estabilidad del empleo público", subraya el edil popular después de que anunciara el pasado viernes la privatización de este servicio "a partir del próximo curso".

Según recoge el escrito, "es evidente que el volumen de trabajo para atender las labores de limpieza de todos los edificios municipales es muy elevado", una circunstancia que "afecta a la prestación del servicio y a las condiciones y salud de las plantillas". "Por ello, la posible implantación de un modelo de gestión indirecta se plantea exclusivamente para mejorar el funcionamiento del servicio y dignificar vuestra labor profesional".