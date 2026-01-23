Las lluvias llenan los embalses de Emasesa: superan el 90% para garantizar el agua a Sevilla y el área metropolitana

A 23 de enero de 2026, los embalses de Emasesa, que garantizan el suministro a Sevilla capital y municipios del área metropolitana, registran unos datos holgados de agua: 581,12 hm³ con un 90,6% de su capacidad. La cifra muestra un escenario de tranquilidad a las puertas del tramo final del invierno, con reservas muy por encima de los niveles de los años secos.

Situación de los embalses de Emasesa

En el desglose por pantanos, el sistema se apoya en valores muy altos. Melonares (el mayor del conjunto) acumula 174,81 hm³ (94,2%); Zufre, 161,39 hm³ (92,1%); y Aracena, 113,58 hm³ (88,3%). A ellos se suman La Minilla, con 53,6 hm³ (92,7%), y Gergal, que ya está al 100% (35,04 hm³).

El único contrapunto lo marca Cala, el embalse con el porcentaje más bajo del sistema: 42,7 hm³, el 72,6% de sus 58,8 hm³ de capacidad. Aun así, el balance global sigue siendo muy favorable gracias al alto nivel generalizado del resto de infraestructuras. Emasesa abastece, además de a Sevilla, a Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Camas, Coria del Río, Dos Hermanas, El Ronquillo, La Puebla del Río, La Rinconada, Mairena del Alcor, San Juan de Aznalfarache y El Garrobo.

Noticias relacionadas

Siatuación favorable de los embalses andaluces

Estos datos de Emasesa tienen lugar en un contexto favorable a nivel andaluz, que siguen recuperándose y ya alcanzan el 49,4% de su capacidad, con 5.476 hm³, tras sumar 90 hm³ en la última semana y encadenar siete semanas consecutivas al alza, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. El nivel regional se sitúa doce puntos por encima de la media de la última década (40,14%) y, por cuencas, destacan el Guadalquivir con 3.800 hm³ (47,3%, +38 hm³ en una semana) por encima de su media de diez años; la Cuenca Mediterránea Andaluza con 618 hm³ (52,6%, +12); el sistema Tinto-Odiel-Piedras en 90,4% (207 hm³); y Guadalete-Barbate en 51,5% (851 hm³, +37). En el conjunto de España, la reserva hídrica se sitúa en el 57,2%, con 32.056 hm³, tras aumentar 191 hm³ en la última semana.