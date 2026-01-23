Muere un motorista en un choque frontal con un turismo en Santiponce

Un motorista ha fallecido esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico en Santiponce (Sevilla), después de que su motocicleta chocara frontalmente contra un turismo en la carretera Nacional 630, a la altura de la glorieta del Parque Plata.

Emergencias 112 ha informado de que a las 16.55 horas se recibió el aviso de una colisión en la carretera Nacional 630, a la altura de la glorieta del Parque Plata.

A la zona se desplazaron efectivos sanitarios, mientras que la Guardia Civil, que ha confirmado el fallecimiento, ha organizado un dispositivo de tráfico en la zona.

Noticias relacionadas

La carretera ha sido abierta una vez que se ha decretado el levantamiento del cadáver.