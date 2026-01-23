¿Puede nevar este fin de semana en Sevilla? Estos son los pueblos con mayor posibilidades, según la Aemet

La posibilidad de ver copos en Sevilla este fin de semana existe, pero es muy reducida y quedaría prácticamente limitada a las sierras más altas de la provincia. La clave está en la cota de nieve: la predicción municipal de AEMET para Sevilla capital la sitúa entre 700 y 1.000 metros en el tramo del viernes al domingo, muy por encima de los 11 metros de altitud a los que se encuentra la ciudad.

¿Dónde podría “cuajar” algo de nieve en la provincia?

Con esa cota, la nieve —si llega a aparecer— solo tendría opciones reales en cumbres cercanas o por encima de los 900-1.000 metros, y siempre de forma puntual y dependiente de la intensidad del chubasco y de la temperatura a esas horas.

Estos son los puntos de Sevilla con más papeletas

Sierra del Tablón, en la Sierra Sur dónde el Pico del Terril se establece en los 1.129 metros. El Peñón de Algámitas (1.121 m), muy próximo al Terril y también en la Sierra del Tablón.

Entorno de Guadalcanal (Sierra Norte): Sierra de la Capitana, con cotas cercanas al millar de metros. O sea, en resumen solo habría una posibilidad muy puntual y débil en zonas altas de la Sierra Norte de Sevilla (como Constantina, Cazalla, Alanís).

En el resto de la provincia —Campiña, Aljarafe, Vega del Guadalquivir— las altitudes habituales están muy por debajo de ese umbral, por lo que hablar de nieve sería, en la práctica, anecdótico.

¿Qué tiempo espera AEMET en Sevilla capital?

AEMET apunta a un fin de semana inestable, con probabilidades altas de precipitación en Sevilla y temperaturas sin perfil de que caiga algo de nieve en cotas bajas. En su tabla para la capital, además de la cota de nieve provincial (700–1.000 m), se reflejan valores de temperatura mínima/máxima en torno a 6–7 ºC / 13–17 ºC entre viernes y domingo.

En Sevilla capital, lo normal es que no nieve. Si alguien quiere ver y tocar un copo este fin de semana en la provincia, tendría que mirar a las cumbres: Terril–Algámitas–Pruna y, en menor medida, los puntos altos de la Sierra Norte. Y aun así, dependerá de que coincidan chubasco, aire frío suficiente y una ventana horaria favorable.